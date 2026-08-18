Dispersi dopo un volo con un ultraleggero in provincia di Cosenza due avvocati: continuano le ricerche

Foto: Profilo Fb / Facebook (Luglio 2026)

Partiti dalla Sicilia

Angela Buccico è la figlia dell'ex senatore di An, Emilio. Il velivolo scomparso sull'alto Tirreno

Proseguono senza sosta le ricerche dell’Ultraleggero scomparso da domenica sui rilievi dell’alto Tirreno Cosentino nella zona di Fuscaldo, a bordo del quale viaggiavano due avvocati, Carlo Arnulfo, di 64 anni, romano, il pilota, e Angela Buccico, di 55, di Matera, figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei sassi dal 2007 al 2009 ed ex senatore di An, e sorella dell’attuale vicesindaco, Rocco. In mattinata, in Prefettura a Cosenza, è in programma una riunione di coordinamento finalizzata a fornire ulteriori indicazioni operative e a definire le attività di ricerca del velivolo decollato domenica mattina dal campo volo di Capo d’Orlando (in provincia di Messina).

I riscontri effettuati

Sono stati effettuati anche riscontri mediante strumentazione Imsi Catcher, per l’individuazione della possibile area di ricerca attraverso la triangolazione dei segnali delle celle telefoniche. L’attività di ricerca, condotta da Vigili del fuoco, Aeronautica Militare, Capitaneria di Porto, Dipartimento della Protezione civile e forze dell’ordine, sotto il coordinamento della Prefettura, al momento però non ha dato risultati e proseguirà nel corso della giornata. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’ulteriore elaborazione dei dati relativi alle celle telefoniche ha consentito di restringere il campo delle ricerche verso l’area a monte, compresa tra i comuni di Fuscaldo, San Pietro di Fuscaldo e Scarcelli, dove saranno ulteriormente concentrate le operazioni.

La reazione dei familiari

“L’abbiamo sentita ieri mattina poco prima che decollasse – dice Rocco Michele Buccico, il vicesindaco di Matera e fratello dell’avvocata Angela Buccico – poi non abbiamo avuto più notizie. Carlo Arnulfo era un pilota esperto, mentre per mia sorella era una delle prime volte su un ultraleggero. Lui era sceso per venirla a trovare, per trascorrere quattro o cinque giorni insieme. Domenica stavano rientrando a Sibari, dove Angela ha la casa al mare”.

La coppia era decollata alle 9.30 del 16 agosto dal campo volo di Capo d’Orlando, in Sicilia. Poi la scomparsa. Domenica sera un amico ha suonato alla caserma dei carabinieri del Flaminio, a Roma, e ha formalizzato la denuncia di scomparsa. Lo stesso hanno fatto a Matera i familiari dell’avvocata. Le indagini sono affidate ai militari di Cosenza e Messina.