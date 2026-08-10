Caldo record in Europa, picchi fino a 40 gradi. Anticipata la vendemmia in Toscana, la svolta dopo Ferragosto

Foto: Ansa foto archivio / Photo Perbert (Giugno 2026)

L'anticiclone avanza

L'Italia tornerà sotto la cappa bollente dell'anticiclone africano almeno per tutto il prossimo weekend

L’ennesima ondata di calore che sta attraversando l’Europa durerà almeno sino a Ferragosto. Picchi di 40 gradi sono previste in molte città italiane ed europee a Ferragosto, mentre l’attesa svolta dovrebbe arrivare subito dopo. In alcune regioni italiani come la Toscana è stata addirittura anticipata la vendemmia.

L’ondata di caldo

L’Italia tornerà sotto la cappa bollente dell’anticiclone africano almeno per tutto il weekend di Ferragosto. È il segno che l’anticiclone subtropicale è ancora ben saldo sul bacino del Mediterraneo e che assisteremo a un vero e proprio prolungamento della lunga onda di Caldo che da tempo ci tiene compagnia. “Le temperature torneranno molto elevate un po’ ovunque con picchi fino a 36-38°C in molte città del Centro-Nord e Isole Maggiori”, conferma Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. Le continue ondate di Caldo sono la conferma di una nuova «normalità estiva legata alla presenza costante dell’anticiclone africano.

Le città con bollino rosso

L’afa non arretra, ma avanza. L’ultimo bollettino sulle onde di calore del ministero della Salute fotografa un inizio settimana in salita. Dopo un lunedì 10 agosto che secondo il nuovo aggiornamento mostra 18 città bollino rosso (Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo) su un totale di 27 monitorate, martedì 11 agosto i capoluoghi in rosso aumentano a 19 e mercoledì 12 passano a 20. Alle città già in allerta massima (livello 3, con possibili rischi per la salute della popolazione generale), si aggiungeranno Bolzano dall’11 e Brescia il 12. Martedì si contano anche 6 bollini arancioni (codice di allerta 2, con rischi per i fragili, ad Ancona, Brescia, Milano, Trieste, Venezia e Verona) e 2 bollini gialli (livello 1, di pre-allerta, a Cagliari e Torino). Mercoledì in arancione è attesa solo Ancona, con le 6 città restanti in giallo: oltre a Cagliari e Torino, anche Milano, Trieste e Venezia e Verona.