Nuova truffa da 160 milioni sul superbonus nel salernitano: in manette sette persone

Foto: Imagoeconomica / SAVERIO DE GIGLIO (3/2/2026)

Il sistema illecito

Uno di loro si trova in carcere, altri cinque agli arresti domiciliari e un altro ha l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con accuse a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato nonché alla commissione di reati fallimentari e tributari

La Guardia di finanza salernitana ha eseguito sette arresti per una maxi truffa da 160 milioni sui bonus edilizi, effettuando un’ordinanza applicativa emessa dal gip del Tribunale locale, su richiesta della procura. I sette soggetti sono residenti nella provincia e adesso sono accusati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato nonché alla commissione di reati fallimentari e tributari, poiché ritenuti appartenenti ad un complesso sistema illecito posto in essere da due organizzazioni criminali operanti nel territorio. Uno di loro si trova in carcere, altri cinque agli arresti domiciliari e un altro ha l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

«Secondo l’ipotesi accusatoria – si legge nella nota del procuratore Raffaele Cantone – i sodalizi avrebbero ideato e gestito un articolato meccanismo finalizzato alla creazione e alla successiva monetizzazione di milioni di euro di crediti d’imposta fittizi, generati attraverso l’indebito utilizzo delle agevolazioni previste dai bonus edilizi, tra cui il Bonus Facciate, il Superbonus 110%, l’Ecobonus e il Sismabonus». La misura grillina si rivela più che mai una voragine senza fondo.

Nuova truffa da 160 milioni sul superbonus: in manette 7 persone

Tra i destinatari delle misure cautelari ci sono professionisti del settore contabile, imprenditori e altri soggetti che, in base agli esiti delle articolate indagini effettuate dai finanzieri e coordinate dalla procura, avrebbero rivestito ruoli di primaria importanza all’interno dell’organizzazione e contribuendo alla realizzazione delle condotte illecite contestate. L’esecuzione delle misure cautelari si innesta nel quadro dell’attività investigativa già sfociata, il 17 giugno scorso, nell’esecuzione di un decreto di sequestro emesso dal gip salernitano su richiesta della procura. Questo provvedimento ha disposto il sequestro preventivo, sia in forma diretta sia per equivalente, di crediti e disponibilità per un valore complessivo di circa 160 milioni di euro.

È stata attribuita un’importanza particolare alla ricostruzione dei flussi finanziari riferibili ai proventi dei reati ipotizzati. Con una verifica approfondita dei movimenti bancari, gli investigatori hanno quindi individuato operazioni ritenute significative nelle condotte di riciclaggio e autoriciclaggio per un ammontare complessivo di circa 17 milioni di euro. Queste operazioni sarebbero state realizzate, in certi casi, anche attraverso il trasferimento di grandi somme di denaro verso l’estero, in Cina, India e Pakistan.