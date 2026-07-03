Ultraleggero precipita nell’Aretino subito dopo il decollo: morto il pilota. Lo schianto davanti agli occhi degli amici

Inutili i soccorsi

Incidente mortale nelle prime ore della mattina all’aviosuperficie Serristori, nel comune di Castiglion Fiorentino. Poco prima delle 7 un uomo di 58 anni è morto in seguito allo schianto del suo velivolo ultraleggero. La vittima si chiamava Claudio Benelli, era di Castelleone in provincia di Cremona. Secondo le prime ricostruzioni, come riporta La Nazione, il tragico impatto è avvenuto subito dopo la fase di decollo. Ancora poco chiara la dinamica esatta dell’incidente, ma da quanto si apprende il velivolo è precipitato subito dopo essersi alzato in volo. È precipitato finendo in un campo non lontano dalla pista. In un altro ultraleggero erano appena decollati due amici che hanno assistito attoniti alla scena e sono subito atterrati.

Castiglion Fiorentino, ultraleggero si schianta dopo il decollo: muore il pilota

Dopo il tragico schianto è stato lanciato immediato l’allarme al numero unico di emergenza 112. La chiamata ai soccorritori è arrivata intorno alle 6,37. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino, l’automedica de La Fratta e i vigili del fuoco. Purtroppo, malgrado la rapidità dei soccorsi, per il pilota di Castellone non c’è stato nulla da fare. Claudio Benelli è morto sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati nell’impatto. Rimasto incastrato nell’abitacolo è stato poi liberato dai vigili del fuoco.