Sport negli oratori, via al piano da 50 milioni. Abodi firma l’intesa con Zuppi: «Un investimento su bambini e ragazzi»

Foto: Imagoeconomica / Andrea Di Biagio (23 giugno 2026)

L'accordo tra governo e Cei

Il Protocollo d'intesa prevede la riqualificazione o la realizzazione di impianti sportivi negli oratori delle periferie e delle aree urbane con maggiore fragilità sociale ed educativa

Riportare a piena vita gli oratori, riqualificando o realizzando ex novo spazi dedicati allo sport, specie nelle aree urbane in cui sono più forti le fragilità sociali ed educative. È l’impegno del governo che sarà portato avanti grazie al Protocollo d’intesa firmato tra il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Zuppi. L’intervento ha una copertura di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, l’intesa servirà a definire le modalità di cooperazione per la realizzazione degli spazi.

Lo sport come strumenti di inclusione anche attraverso gli oratori

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del governo per promuovere lo sport come strumento di inclusione, crescita personale e coesione sociale, riconoscendo negli oratori un punto di riferimento fondamentale per le comunità, in particolare nei contesti più vulnerabili.

Le risorse saranno impiegate in particolare per la realizzazione di nuovi playground, la riqualificazione di impianti sportivi esistenti e l’allestimento di spazi polifunzionali destinati alle attività sportive, ludiche e ricreative all’interno degli oratori che si trovano nelle aree più svantaggiate. I beneficiari contribuiranno con una quota minima di cofinanziamento pari al 15%.

Abodi: «Un investimento su bambini e ragazzi»

«Con questo Protocollo, per il quale ringrazio il cardinale Matteo Zuppi, rispettiamo un altro impegno che il governo ha assunto per contribuire al consolidamento del modello sportivo italiano, riaffermando la centralità degli oratori, autentici presìdi educativi, sociali e di comunità. Per la prima volta nella storia repubblicana destiniamo risorse così significative a questo patrimonio della nostra Nazione», ha detto Abodi.

«Investire negli oratori – ha detto ancora Abodi – significa investire nei bambini, negli adolescenti e nei giovani, offrendo loro luoghi sicuri e gratuiti dove crescere attraverso lo sport, costruendo relazioni e alimentando il senso di comunità. Insieme alla Conferenza Episcopale e alla rete delle Diocesi trasformiamo il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport, riconosciuto dalla nostra Costituzione, in opportunità concrete per il presente e il futuro delle giovani generazioni e per la coesione nei territori».

Zuppi: «Un segno di attenzione verso i giovani»

È stato poi il cardinale Zuppi a sottolineare che «la firma di questa intesa rappresenta un ulteriore segno di attenzione verso i giovani, in particolare quelli più esposti al disagio. Investire negli impianti sportivi degli oratori, soprattutto nelle periferie, significa offrire nuove e reali opportunità di crescita e contribuire a ricucire le fratture delle nostre città, nel solco di un impegno continuo delle nostre comunità ecclesiali».

«L’accordo – ha aggiunto il presidente della Cei – esprime una collaborazione tra Chiesa e istituzioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà e nella valorizzazione della rete degli oratori come presìdi educativi e di legalità. Insieme si promuovono spazi di incontro e di futuro, capaci di generare speranza e inclusione per le nuove generazioni. In questi mesi estivi è ancora più evidente quanto siano importanti questi luoghi, sostenuti da parroci, educatori, animatori, associazioni sportive, senza dimenticare i doposcuola. A tutti loro un sentito ringraziamento».

Il bando per i 50 milioni entro un mese

I 50 milioni per le riqualificazioni e la realizzazione dei nuovi impianti, che saranno al centro di un bando che verrà pubblicato entro il prossimo mese, si aggiungono ai 19,5 milioni di euro nel quadriennio (2025-2028) per sostenere le attività sportive e valorizzare la funzione educativa degli oratori.

Il Tavolo tecnico permanente tra ministero e Cei

L’intesa rafforza, quindi, la collaborazione tra le istituzioni con l’obiettivo di valorizzare gli oratori quali presìdi educativi, sociali e aggregativi, riconoscendone il ruolo strategico nel contrasto alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e al disagio giovanile, attraverso la promozione della pratica sportiva e dei corretti stili di vita. Il Protocollo prevede inoltre l’istituzione di un Tavolo tecnico permanente tra gli uffici del ministro per lo Sport e i Giovani e la Cei, con il compito di coordinare, monitorare e accompagnare l’attuazione degli interventi, favorendo lo scambio di competenze e buone pratiche.