Rubate ventimila dose di fentanyl dall’ospedale israelitico di Roma: il governo convoca subito una riunione

Foto: Ansa foto archivio / O Sales (giugno 2024)

La droga degli zombie

E' una droga devastante. I carabinieri indagano sul furto e cercano di recuperare le dosi sottratte

Scomparse ottanta fiale di fentanyl all’ospedale Israelitico di Roma, nel quartiere Magliana. La notizia è riportata da ‘Il Messaggero’, che riferisce inoltre che le fiale del farmaco erano custodite nella cassaforte dell’ospedale. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere le fiale sul mercato nero. Il fentanyl è infatti un potente oppiaceo utilizzato contro le terapia del dolore ed è anche una delle droghe sintetiche considerate più pericolose in quanto può avere effetti gravi o addirittura letali anche a basse dosi. Le ottanta fiale corrispondono a ventimila dosi. Il governo ha subito convocato una riunione sull’episodio presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Le dosi immesse sul mercato della droga

La Regione Lazio ha aperto subito un’indagine interna cercando di capire come sia stato possibile il furto. Ventimila dosi potenziali di fentanyl immesse nel mercato della droga possono essere devastanti per gli effetti che hanno. E non a caso il governo Meloni si è mosso subito.

La riunione a Palazzo Chigi

Nel primo pomeriggio di oggi, secondo quanto si apprende, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto una riunione d’urgenza a Palazzo Chigi, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il Capo di Gabinetto del ministero della Salute, il direttore della Direzione centrale per i Servizi antidroga, il direttore generale della Direzione Salute della Regione Lazio e i dirigenti del Dipartimento per le Politiche contro le dipendenze della Presidenza del Consiglio. Nel corso della riunione, si apprende dalle stesse fonti, è stata ribadita “la necessità di assicurare il rispetto delle procedure previste per la gestione dei medicinali ad alto rischio”, al fine di “tutelare la salute pubblica e di prevenire il ripetersi di episodi analoghi”. Nel frattempo sono stati attivati i carabinieri del Nas per gli accertamenti del caso, mentre il ministero della Salute ha disposto un’ispezione per verificare eventuali responsabilità e accertare il rispetto dei protocolli vigenti. Nei prossimi giorni sarà riconvocato a Palazzo Chigi il tavolo di monitoraggio sull’attuazione del Piano anti-fentanyl, “con l’obiettivo di far applicare da tutti i soggetti interessati le cautele e i controlli necessari”.

La droga zombie

Il fentanyl se assunto fuori dalle prescrizioni mediche è una droga letale e devastante. Lo si è visto ampiamente negli Stati Uniti dove è diventata una sostanza di largo consumo che trasforma chi l’assume in degli zombie. E questa vicenda conferma l’impegno del governo Meloni nei processi di prevenzione e di contrasto agli stupefacenti. A seguito avvenuto all’ospedale israelitico di Roma il ministero della Salute, “su impulso del ministro Schillaci, ha avviato un’ispezione attraverso i propri Uffici di competenza e ha attivato i Carabinieri dei Nas”. Così una nota del ministero della Salute.