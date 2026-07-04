Paura per Aldo Montano: la vita appesa a un filo. “Sono allergico alla caseina, ma a cena al ristorante dirlo non è bastato”

Foto: Ansa / Aldo Montano su Instagram (4 luglio 2026)

Il dramma nel piatto

Paura per Aldo Montano. Una corsa disperata in ospedale, l’adrenalina iniettata a tempo di record, i farmaci e quella drammatica sensazione di avere, per l’ennesima volta, la vita appesa a un sottile filo. L’ex fuoriclasse della scherma azzurra, ha vissuto ore di autentico terrore a Roma, finendo ricoverato d’urgenza al Santo Spirito in Sassia a causa di uno choc anafilattico violento e improvviso scatenato da una reazione allergica alla caseina.

Aldo Montano ricoverato d’urgenza per choc anafilattico

A raccontarlo è lo stesso ex schermidore sui social: «Ancora una corsa in ospedale. Ancora adrenalina, paura, farmaci. Ancora una volta con la vita appesa a un filo. Sono allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un’intolleranza. È un’allergia potenzialmente mortale. Eppure è successo di nuovo. Durante una cena in un ristorante di Roma, dopo aver comunicato chiaramente la mia allergia, mi sono ritrovato a lottare per la vita», ha scritto su Instagram a corredo di uno scatto che lo ritrae sul letto d’ospedale» (foto in alto).

Il drammatico racconto social: «La vita appesa a un filo»

A scatenare la crisi è stata la caseina, la principale proteina del latte a cui il campione livornese è gravemente allergico: una patologia immunitaria potenzialmente letale. La rabbia di Montano, affidata ai social direttamente dal letto d’ospedale, esplode allora per la dinamica dell’incidente: secondo quanto da lui ricostruito, infatti, la reazione si sarebbe scatenata durante una cena in un ristorante della capitale, nonostante – sostiene l’atleta nella sua denuncia online – avesse preventivamente segnalato la propria condizione al personale di sala.

Aldo Montano, la paura, la denuncia: «Inaccettabili superficialità e impreparazione»

Peraltro, sempre stando alle sue parole, per Montano non è purtroppo il primo episodio di questo tipo di cui è rimasto vittima: già nel 2010 e nel 2021 era scampato a simili emergenze mediche. Tanto che, nel suo racconto sul web aggiunge e sottolinea: «Nel 2026 è inaccettabile che ci siano ancora superficialità e impreparazione e una sottovalutazione così grave delle allergie alimentari», ricordando che comunicare un’allergia significa affidare la propria sopravvivenza a chi cucina.

Il severo monito a un intero settore

A quanto risulta, infatti, a differenza dell’intolleranza al lattosio, l’allergia alla caseina scatena una risposta difensiva immediata del sistema immunitario, che può evolvere in pochi minuti in asfissia e collasso cardiocircolatorio. Dunque, sebbene grato all’equipe medica che ancora una volta lo ha salvato, l’atleta lancia un monito severo a un intero settore: la ristorazione non può più permettersi leggerezze o contaminazioni accidentali. E rimarca: «Quando una persona informa il personale di avere un’allergia, non sta chiedendo un favore: sta consegnando la propria vita nelle mani di chi prepara e serve quel piatto».

I sintomi

Una affermazione che trova riscontro nei sintomi della patologia potenziale letale. Che possono essere inizialmente lievi – prurito, orticaria, rossore, gonfiore delle labbra –. Ma che nei casi più gravi possono evolvere rapidamente in difficoltà respiratorie, tachicardia, nausea, abbassamento della pressione. Fino all’anafilassi: la forma più grave di reazione allergica. Ossia, come spiega tra gli altri il sito de La Nazione riportando la notizia, «quando vengono coinvolte le vie respiratorie o il sistema cardiovascolare, la situazione può diventare critica in tempi rapidissimi».

Non a caso, «ogni volta che qualcuno minimizza – ha continuato Aldo Montano – risponde con leggerezza o non segue i protocolli, sta mettendo a rischio una vita umana. Non esistono “piccole distrazioni” quando le conseguenze possono essere uno choc anafilattico. Questa volta sono riuscito ad arrivare in ospedale. La prossima volta potrebbe non andare così… Per me. O per qualcun altro. È ora che le allergie alimentari vengano trattate per quello che sono: un’emergenza potenziale, non un dettaglio da ignorare. Perché tra una cena e una tragedia, a volte, c’è solo un errore» di mezzo… (Nella foto in alto dall’Ansa il post dall’account Instagram di Aldo Montano).