Maranza fanno festa al Colosseo: due agenti finiscono in ospedale. FdI attacca Gualtieri: «È intollerabile»

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Roma allo sbando

«Sembra la terra di nessuno. La zona attira quotidianamente assembramenti di gruppi etnici differenti, spesso in aperto contrasto tra loro, creando una polveriera nel cuore del turismo della Capitale»

Ecco che succede nella Roma di Gualtieri: due agenti della Polizia locale feriti, un’auto di servizio danneggiata, tre maranza fermati e il Colosseo trasformato, ancora una volta, nel teatro di una notte fuori controllo. È accaduto ieri sera, intorno alle 21.30, a largo Gaetana Agnesi, dopo l’accensione di quattro batterie di fuochi d’artificio per festeggiare il compleanno di un 21enne egiziano. «È intollerabile», denuncia Fratelli d’Italia. «Largo Agnesi si è ormai trasformato in una terra di nessuno. La zona attira quotidianamente assembramenti di gruppi etnici differenti, spesso in aperto contrasto tra loro, creando una polveriera nel cuore del turismo della Capitale».

Il Colosseo è ormai ostaggio dei branchi di “maranza”. pic.twitter.com/tWblDL7hC6 — Francesca Totolo (@fratotolo2) July 2, 2026

La segnalazione di disordini ha fatto arrivare sul posto diverse pattuglie del I Gruppo Centro storico. Gli uomini in divisa, intervenuti per identificare i presenti e riportare ordine in una delle aree più delicate della Capitale, si sono trovati accerchiati da decine di partecipanti alla festa. Solo l’arrivo di altre pattuglie della Polizia locale, insieme a poliziotti e carabinieri, ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Agenti feriti e mezzo danneggiato

Nel parapiglia, due poliziotti del I Gruppo Centro storico sono rimasti contusi e sono stati trasportati all’ospedale Santo Spirito per le cure. Un veicolo di servizio è stato preso di mira. Tre giovani, tra cui il festeggiato, sono stati fermati. Le indagini sono in corso per identificare tutti i responsabili e definire le singole condotte contestate.

Dal Comando della Polizia locale è arrivata anche una precisazione: «Non vi è stato alcun tentativo di furto o sottrazione di un veicolo di servizio, diversamente da quanto riportato in alcune ricostruzioni diffuse attraverso video circolati nelle ore successive ai fatti». Alla guida dell’auto, spiegano, c’era «un agente della Polizia Locale in abiti civili» che stava spostando il mezzo «in un’area sicura».

Il nodo sicurezza

Il caso riapre il dossier, mai chiuso, sulla gestione del Colosseo e delle aree limitrofe. Largo Agnesi è un punto nevralgico: turisti, venditori, artisti di strada, camion bar, gruppi di giovani e residenti convivono in uno spazio già stretto. Quando cala la sera, la pressione aumenta e il presidio ordinario spesso non basta.

Fratelli d’Italia chiama in causa direttamente l’amministrazione capitolina. Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia, e Stefano Tozzi, consigliere del Primo municipio di Roma Capitale che si sono ritrovati insieme in un locale del centro di Roma Federico Mollicone e Stefano Tozzi parlano di episodio «di inaudita gravità» ed esprimono «totale e incondizionata solidarietà» agli agenti. Poi chiedono «l’immediata istituzione del coprifuoco per Largo Agnesi» e il trasferimento notturno dei camion bar. «La presenza di queste attività commerciali non fa che alimentare il caos e attirare presenze che degradano l’area del Colosseo. Non possiamo più tollerare che il biglietto da visita di Roma nel mondo sia ostaggio dell’illegalità e del bivacco. L’amministrazione intervenga subito per restituire decoro e sicurezza ai cittadini e ai turisti»

Cosa succede ora

Ora la palla passa agli accertamenti: resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni sono le ipotesi indicate. Ma il nodo politico resta tutto sul tavolo: in pieno centro, davanti al simbolo più riconoscibile d’Italia, sicurezza e decoro non possono essere affidati alla fortuna dell’ultimo rinforzo arrivato in tempo.