Londra celebra in sordina il compleanno di Lady Diana: oggi la “principessa dei cuori” avrebbe compiuto 65 anni

Foto: Ansa foto archivio / Ansa Reuters (Giugno 1996)

L'anniversario

Oggi avrebbe compiuto 65 anni. Divorziata da Carlo, mori insieme al compagno arabo in un incidente stradale a Parigi

La Principessa Diana avrebbe compiuto oggi 65 anni. Sono trascorsi quasi trent’anni dalla sua scomparsa, ma il ricordo della ‘Principessa del Popolo’ è ancora vivo tra i cittadini britannici, a partire dai figli, naturalmente. La prima moglie di Re Carlo ha lasciato a William e Harry soprattutto l’ispirazione fondamentale per il loro impegno in ambito sociale. Dalla lotta contro le mine antiuomo alle azioni benefiche per i senzatetto, sia il Principe di Galles che il Duca di Sussex hanno ripercorso le orme tracciate dalla madre nell’attivismo.

Una vita travagliata

Sposatasi con il Principe Carlo, il 1981, dopo il divorzio dal coniuge, il 1996 mantenne il titolo di principessa di Galles, ma senza il trattamento di Altezza Reale, pur rimanendo membro ufficiale della famiglia reale in quanto madre di due membri della linea di successione al trono, fatto verificatosi per la prima volta nella storia della famiglia reale britannica. Il matrimonio si svolse mercoledì 29 luglio 1981 nella cattedrale di San Paolo a Londra, scelta perché offriva più posti a sedere rispetto all’abbazia di Westminster, tradizionalmente usata per i matrimoni reali.

La tragica morte

A fine agosto 1997, Diana e Dodi Al-Fayed avevano trascorso un paio di giorni di vacanza in Sardegna, a bordo dello yacht del padre di lui, Mohamed. I due lasciarono l’isola nella tarda mattinata del 30 agosto, decidendo di fare tappa a Parigi prima di ritornare a Londra.

Diana e Dodi passarono la notte all’Hôtel Ritz, di proprietà della famiglia Al-Fayed, dove tuttavia si accorsero di essere stati notati dai paparazzi. Prevedendo un grande afflusso di fotografi all’albergo, decisero di spostarsi in un appartamento in rue Arsène Houssaye, sempre di proprietà del padre di Dodi. Mentre un’auto esca veniva fatta uscire dall’ingresso principale del palazzo per distrarre i paparazzi, i due, usciti da un ingresso secondario, partirono a bordo di una Mercedes-Benz S280 scura