La difesa del futuro si costruisce con i sistemi, non solo con gli arsenali: la lezione ucraina e svizzera per l’Europa

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Innovazione e sovranità

Droni, ricerca e tecnologie civili: il nuovo investimento strategico che può rafforzare Europa, imprese e sicurezza nazionale

C’è un’idea che sta attraversando l’Europa, anche se ancora in pochi la riconoscono per quello che è: la sicurezza di una nazione, oggi, si costruisce con i sistemi, non solo con gli arsenali. E a costruire questi sistemi sono, sempre più spesso, generazioni giovani che uniscono competenza tecnica e senso dello Stato.

Il modello: cooperazione, non accumulo

In Ucraina, il ministero della Difesa è guidato da un tecnocrate poco più che trentenne, arrivato dalla Trasformazione Digitale. Il suo merito non è aver comprato più armi: è aver messo in rete istituzioni, imprese e centri di ricerca in un’unica piattaforma di coordinamento. Questo modello di cooperazione ha accelerato lo sviluppo di tecnologie avanzate, tra cui i sistemi di coordinamento dei droni che oggi rappresentano uno dei principali punti di forza dell’Ucraina.

Il punto non è tecnico, è politico: quando lo Stato smette di procedere in ordine sparso e crea un ecosistema in cui pubblico, privato e ricerca cooperano, la capacità di risposta di un intero Paese cambia natura.

La Svizzera guarda nella stessa direzione

Non è un caso isolato. Anche la Svizzera sta rafforzando strumenti e strutture dedicate ad accelerare il trasferimento dell’innovazione tecnologica verso il sistema Paese, seguendo una logica analoga di integrazione tra competenze pubbliche e private.

Dalla ricerca all’anticipazione strategica

L’esperienza svizzera offre anche un’altra lezione. Attraverso il Gesda – Geneva science and diplomacy anticipator, la Svizzera ha sviluppato uno dei più avanzati strumenti di anticipazione strategica, capace di individuare con anni di anticipo le innovazioni scientifiche destinate a incidere su economia, sicurezza e società.

L’obiettivo non è prevedere il futuro, ma prepararsi ad affrontarlo. Mettere in connessione ricerca, istituzioni e imprese significa trasformare più rapidamente le grandi innovazioni in competitività industriale, sicurezza e benessere. È la stessa logica di cooperazione che osserviamo in Ucraina, applicata però in una prospettiva di lungo periodo.

La forza della gioventù al servizio della patria

C’è poi un aspetto che merita di essere sottolineato senza retorica: chi ha ideato e guidato questi modelli è, nella grande maggioranza dei casi, molto giovane. Non un dettaglio biografico, ma un dato politico: la competenza tecnologica delle nuove generazioni, quando è messa al servizio dell’interesse nazionale, diventa una risorsa strategica pari, se non superiore, a quella degli strumenti militari tradizionali.

È il patriottismo applicato: non la retorica della difesa a ogni costo, ma la scelta concreta di metterci le proprie competenze, la propria intraprendenza, il proprio tempo, per il bene del proprio Paese.

La spesa per la difesa non è un costo, è un investimento

È qui che il modello ucraino e quello svizzero offrono una risposta diretta al dibattito che da settimane oppone maggioranza e opposizioni sull’aumento della spesa per la difesa nell’ambito degli impegni Nato. L’obiezione più ricorrente è che si tratti di risorse sottratte al welfare, alla sanità, alle famiglie. Ma questa lettura ignora un fatto: le tecnologie sviluppate anche per applicazioni militari trovano oggi impiego nel monitoraggio dei ghiacciai, negli interventi della protezione civile dopo terremoti e alluvioni, nell’agricoltura di precisione e nel controllo delle infrastrutture critiche.

È proprio l’uso civile di queste tecnologie a rendere evidente il ritorno dell’investimento per l’intera collettività.

Investire in piattaforme di cooperazione tra Stato, imprese e ricerca significa quindi investire, allo stesso tempo, in sicurezza e in capacità civile: protezione civile più efficiente, agricoltura più produttiva, infrastrutture più sicure. No n è un costo che si sottrae ad altro. È una spesa che si moltiplica in applicazioni utili alla vita quotidiana dei cittadini.

Una difesa europea che parte dalla cooperazione

Questo è anche il vero significato della difesa europea. Non un esercito europeo che sostituisca le Forze armate nazionali, ma una capacità sempre più avanzata di cooperazione tra gli eserciti dei Paesi europei. Una vera difesa europea significa cooperare nella ricerca, negli acquisti, nell’innovazione, nell’addestramento e nell’interoperabilità, rendendo più forti le capacità di ciascuno senza rinunciare alla sovranità nazionale. La forza dell’Europa non nasce dall’uniformità, ma dalla capacità di mettere in rete le proprie eccellenze, proprio come avviene nei modelli che oggi osserviamo in Ucraina e in Svizzera.

Una domanda per l’Italia e per l’Europa

La vera domanda, per l’Italia e per l’Europa, non è se possiamo permetterci di investire in sistemi di questo tipo. È se possiamo permetterci di non farlo, lasciando che siano altri a costruire gli ecosistemi capaci di anticipare le grandi trasformazioni scientifiche e di tradurle rapidamente in vantaggio economico, tecnologico e strategico.

L’Ucraina dimostra quanto sia decisiva la cooperazione tra Stato, imprese e ricerca. La Svizzera dimostra che questa cooperazione deve essere accompagnata dalla capacità di anticipare il futuro.

Nel XXI secolo la forza di una nazione non dipenderà soltanto da ciò che saprà produrre, ma dalla capacità di mettere in rete le proprie migliori energie e trasformare la conoscenza in sicurezza, competitività e libertà. È questa la vera sfida che attende l’Europa.