La Calabria pronta per la legge regionale sugli idonei: una risposta adeguata a migliaia di persone

Foto: Ansa foto archivio / Luigi Salsini (Agosto 2025)

I comitati confidano in Meloni

Le osservazioni giuridiche espresse in commissione sono tutte superabili. Il si dell'ordine dei giornalisti

Dovrebbe essere approvata a breve in Prima commissione consiliare la legge regionale della Calabria sugli idonei che prevede un assorbimento di quanti hanno superato una prova concorsuale. I due comitati spontanei spingono per accelerare l’iterdella proposta formulata dal centrodestra.

La prima commissione

La prima commissione ha esaminato il testo. Sono giunte criticità dal settore giuridico tutte superabili. Sarà cancellato il Portale unico regionale e saranno eliminate le società partecipate previste dal Tusp (il testo unico del 2017). Verrà modificato l’accordo quadro con gli enti locali per lo scambio delle graduatorie. Valida anche la proposta di attuazione della legge 150/2000 caldeggiata anche dal presidente regionale dell’ordine dei giornalisti, Giuseppe Soluri.

Il comitato diventa nazionale

Luana Tassone, degli idonei della Regione, ha fondato un comitato nazionale. Il nuovo comitato nasce sull’onda del lavoro già avviato dal “Gruppo idonei concorsi – Regione Calabria”, che ha costruito negli ultimi mesi una piattaforma organizzata di candidati risultati idonei nelle selezioni pubbliche.

Secondo i promotori, l’obiettivo è estendere la mobilitazione oltre i confini regionali, chiedendo al governo centrale il riconoscimento di uno specifico status giuridico per chi ha superato un concorso pubblico”.

“In Calabria stiamo spingendo per l’approvazione di una legge ‘salva idonei’, già al vaglio del Consiglio regionale, ma la stessa problematica riguarda migliaia di idonei in tutta Italia, costretti a vivere con l’incubo della scadenza della propria graduatoria”, ha detto Luana Tassone. “Non chiediamo privilegi, ma il rispetto del merito già dimostrato nelle aule d’esame“, aggiunge, evidenziando come il destino dei candidati possa dipendere da fattori esterni come la sede scelta o il numero di posti messi a bando”, ha detto la coordinatrice.

Sandra De Luca, promotrice dell’altro comitato, si è rivolta a “Giorgia Meloni e a FdI confidando che la sensibilità del primo partito italiano contribuisca a fare approvare la legge”. “Anche il presidente Occhiuto ci starà vicini”, ha aggiunto De Luca.