Fratoianni azzoppa sul nascere il centrosinistra sognato da Renzi: “La gamba centrista? Non so cosa sia”

Foto: Ansa foto archivio / Photo Perbert (Settembre 2025)

L'affondo di Avs

Il leader comunista ironizza sul campo largo e dimostra che esiste solo la sinistra e non il centrosinistra

Evviva la sincerità di Nicola Fratoianni. Sarà comunista e radicale, ma almeno ha avuto il merito di disvelare le contraddizioni del cosiddetto campo largo, mandando un messaggio esplicito ai centristi della coalizione, in particolare a Matteo Renzi.

“Cos’è la gamba centrista?”

“C’è bisogno di una gamba centrista nel campo largo? Io non ho ancora capito cosa voglia dire politicamente questa espressione”. Lo afferma Nicola Fratoianni, leader di AVS, intervistato da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti nella trasmissione Point Break, in onda questa sera alle 22.30 su San Marino RTV, diretta da Roberto Sergio. Sulla questione, Fratoianni spiega che bisogna partire dai contenuti e solo successivamente dalla loro collocazione politica: “È riformista chiedere di tassare le enormi ricchezze? Per me sì, è una proposta moderata”. Il leader di AVS conclude: “Poi, se nell’organizzazione della coalizione si determina la presenza di una, due o tre gambe, ben vengano, a patto che il programma sia chiaro”. “È riformista chiedere di tassare le enormi ricchezze? Per me sì, è una proposta moderata”, ha aggiunto Fratoianni.

E’ solo una coalizione di sinistra

La dichiarazione di Nicola Fratoianni è un monumento di sincerità. Il centrosinistra in quanto tale non esiste, ma esiste una coalizione di sinistra radicale composta da Partito Democratico, Cinquestelle e Avs che ne compongono l’ossatura. E del resto, i sondaggi parlano chiaro. Italia Viva oggi avrebbe l’1,5%. +Europa e socialisti, che non possono essere certo considerati centristi, insieme prenderebbero il 2,5%. L’unico partito accreditato di un risultato dignitoso, Azione (sopra il 3%) è ben distante dalle idee di Conte e Fratoianni.

Il centro che non c’è

Passati i tempi del Ppi, della Margherita, il centrosinistra è diventato via via solo sinistra. I cattolici del Partito Democratico sono emarginati. I vari Ruffini e Prodi stanno tentando di mettere su qualcosa di diverso ma con scarso successo. E ciò perché è sempre è proprio il Pd a preferire che le cose rimangano così. Con la nuova legge elettorale Renzi sarà costretto ad allearsi con Magi e i socialisti per superare lo sbarramento. Altro che gamba decisiva.