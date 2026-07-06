È stata la mano di Donald: la Fifa cancella l’espulsione del bomber Usa Balogun dopo una telefonata della Casa Bianca

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Mondiali col trucco

Il centravanti statunitense sarà a disposizione di Pochettino nella sfida contro il Belgio, nonostante il rosso diretto rimediato a San Francisco. Una decisione senza precedenti

Folarin Balogun sarà in campo contro il Belgio nella notte italiana tra il 6 e il 7 luglio, agli ottavi del Mondiale 2026, dopo la sospensione della squalifica decisa dalla Fifa. Il caso nasce a San Francisco, dopo il rosso diretto rimediato dall’attaccante degli Stati Uniti contro la Bosnia. La svolta arriva da Washington: da presidente a presidente, Donald Trump ha chiamato Gianni Infantino e ha sollecitato una revisione del provvedimento. La decisione pesa sul torneo perché modifica, a poche ore dalla partita, una sanzione che di norma scatta automaticamente. Un caso più unico che raro.

Il cartellino rosso era arrivato il 1° luglio, nei sedicesimi vinti dagli Stati Uniti per 2-0. L’arbitro brasiliano Raphael Claus aveva espulso Balogun per un pestone al difensore bosniaco Tarik Muharemovic, giudicato da rosso diretto. Un intervento forse involontario, ma sufficiente a far partire la giornata di stop prevista dal regolamento.

Il pressing sulla Fifa

Secondo le ricostruzioni di New York Times, Cnn e Washington Post, il tycoon ha contattato Infantino mercoledì, subito dopo la gara. La Fifa nega pressioni della Casa Bianca, ma la sequenza dei fatti ha aperto un caso politico e sportivo. La federcalcio americana aveva contestato l’espulsione, sostenendo un uso improprio delle immagini televisive. Il protocollo Var, però, consente il ricorso al video in episodi di questo tipo.

Nella vicenda compare anche Scott Goodwin, manager di un hedge fund e finanziatore del calcio statunitense, che avrebbe portato il caso all’attenzione dell’amministrazione americana. Nel frattempo l’arbitro Claus è finito al centro di accuse circolate senza prove, legate a presunte partite truccate in Brasile.

La Fifa ha poi diffuso una nota ufficiale: «Il comitato disciplinare ha inflitto la seguente sanzione a seguito di un cartellino rosso diretto durante la partita di Coppa del Mondo Fifa 2026 tra Stati Uniti e Bosnia ed Erzegovina, disputata il 1° luglio 2026 al San Francisco Bay Area Stadium: una giornata di squalifica per violazione degli articoli 14 e 66 del Codice Disciplinare». Subito dopo, la precisazione che cambia tutto. «Ai sensi dell’articolo 27», però, «l’esecuzione della giornata di squalifica è sospesa per un periodo di prova di un anno».

Nainggolan: “Il pallone ormai è solo soldi”

La reazione più dura arriva dal Belgio. Radja Nainggolan, ex centrocampista dei Diavoli Rossi, a Repubblica commenta secco: «Così il calcio non è più calcio. A Cristiano hanno tolto due giornate di squalifica per fargli giocare il Mondiale dalla prima partita. A Balogun ora la sospendono. E l’hydration break non ha senso. È la prova che il pallone ormai è solo una questione di soldi».

L’ex nazionale belga invita però la squadra a non farsi trascinare dalla polemica: «I ragazzi della nostra nazionale non devono distrarsi con la vicenda Balogun. Noi fuori dal campo possiamo lamentarci, sia i tifosi sia la federazione, ma loro devono pensare alla partita. In amichevole, prima del Mondiale, hanno battuto gli Stati Uniti 5-2».

Il prossimo passaggio è il campo

Trump ha rivendicato la decisione su Truth, ringraziando la Fifa «per aver fatto la cosa giusta e aver cancellato una grande ingiustizia». Il rapporto con Infantino resta al centro della scena, anche perché il presidente americano consegnerà la Coppa del Mondo nella finale del 19 luglio.

Prima, però, c’è l’ottavo contro il Belgio. Balogun ci sarà. E una partita che doveva pesare solo per il risultato porta con sé una domanda più ampia: dove finisce il regolamento e dove comincia il potere di chi può alzare il telefono.