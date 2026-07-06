Banchetti di lusso all’Altare della Patria? Rampelli non ci sta: valutare un versione meno offensiva dell’area sacra

Foto: Imagoeconomica / Sara Minelli (Foto d'archivio del 25 ottobre 2023)

Giù le mani e le posate

L’Altare della Patria non si tocca. Di fronte al proliferare di sponsorizzazioni social che promuovono banchetti e ricevimenti aziendali di lusso sulle terrazze del Vittoriano, scoppia il caso e si solleva la legittima indignazione di migliaia di cittadini. A farsi interprete di questo sentimento patriottico e di rispetto per la memoria nazionale è il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli (FdI), che è intervenuto direttamente per chiedere verifiche urgenti sulle concessioni rilasciate, a tutela di un luogo sacro che custodisce il sacrificio dei nostri soldati.

«Ho parlato personalmente con la direttrice del Museo del Vittoriano riguardo la pubblicità emessa attraverso piattaforme social dalla nota società di catering lussuosi Le Voilà Banqueting, attraverso la quale appare possibile organizzare banchetti ed eventi ricreativi e aziendali sulle terrazze dell’Altare della Patria. Ho rappresentato alla direttrice Edith Gabrielli, cui in buona parte si deve la nuova stagione di rinascita del Vittoriano, le mie obiezioni. E chiesto di verificare la compatibilità di queste promozioni rispetto alla concessione rilasciata dal ViVe e, se il regolamento fosse troppo generoso, di immaginarne una revisione migliorativa tale da non offendere il monumento italiano che rappresenta per intero il sacrificio di centinaia di migliaia di soldati per la conquista della sovranità, dell’indipendenza e dell’unità nazionale».

E ancora. «Un monumento che custodisce tra l’altro il museo centrale del Risorgimento. L’Altare della Patria esibisce al mondo intero la fiamma perpetua e un picchetto d’onore che monta la guardia h 24 per 365 giorni l’anno. Dunque le preoccupazioni e l’indignazione manifestati da migliaia di cittadini sono comprensibili e legittime».

(Italpress)