Urso lancia la sfida dello spazio: “Otto miliardi investiti, gli italiani calpesteranno il suolo della Luna”

Foto: Ansa foto archivio / Nasa (Settembre 2019)

Un investimento notevole

Il ministro mette in evidenza i grandi sforzi compiuti dal governo Meloni nel comparto grazie anche al Pnrr

L’Italia è all’avanguardia negli investimenti spaziali e presto un nostro connazionale calpesterà il suolo della Luna. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in occasione dell’evento “Connext filiere. Aerospazio, difesa e sicurezza”, organizzato da Confindustria a Roma. Annunciando grandi novità e una serie importante di sforzi che il governo sta mettendo in atto per un settore in espansione.

Le parole del ministro

“Abbiamo portato a termine la prima legge nazionale sullo spazio nella storia del Paese – ha detto Urso -, che è anche la prima legge europea a normare l’attività dei privati. E’ un provvedimento all’avanguardia che funge da ispiratore per la nuova normativa che la Commissione europea intende realizzare, affinché possa crearsi un quadro armonico a livello continentale, nel pieno rispetto però delle prerogative nazionali”.

Le risorse impegnate sul Pnrr

“Abbiamo collocato, da qui al 2028, quasi 8 miliardi di euro sull’economia dello spazio – ha aggiunto il ministro – Abbiamo realizzato quattro Space Factory utilizzando le risorse del PNRR, distribuite tra Torino, Roma, Lombardia e Puglia. Lo spazio è un comparto che unisce l’Italia: contiamo ormai 16 distretti industriali che coinvolgono non solo i grandi player come Leonardo, Avio e Alenia, ma una pluralità di piccole e medie imprese che lavorano in filiera. È un settore che registra il più alto tasso di crescita, sia in termini di fatturato che di occupazione”.

“Un italiano andrà sulla Luna”

“Non solo ci sarà la presenza di altri astronauti italiani dopo Parmitano che calpesteranno il suolo della Luna – ha proseguito Adolfo Urso – il modulo abitativo in cui alloggeranno sarà realizzato da un’azienda italiana che userà componenti di una lunga filiera che attraversa tutta l’Italia. Il fatto che parteciperemo al sogno di colonizzare la Luna con astronauti e aziende ci dice tanto su quanto siamo in condizione di fare se davvero lavoriamo insieme”. Il ministro ha aggiunto che “il comparto aereonautico e spaziale può contribuire alla diversificazione produttiva di altri comparti come l’auto, e alla crescita di investimenti esteri nel tessuto italiano. Sono aumentati del 37% in tre anni nel settore aereonautico, a confronto con una crescita del 14% complessiva”, ha concluso Urso