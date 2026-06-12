Tre anni fa l’addio a Silvio Berlusconi. Il ricordo di Meloni: «Un protagonista assoluto della vita politica italiana»

Foto: Imagoeconomica / Carlo Lannutti (28 ottobre 2021)

L'omaggio del centrodestra

Un ricordo che resta vivo, nella memoria personale come nell’eredità politica che ha lasciato al Paese. A tre anni dalla morte, il centrodestra celebra la figura di Silvio Berlusconi con pensieri che incrociano la sfera umana con quella pubblica.

Meloni ricorda Silvio Berlusconi: «Protagonista assoluto della vita politica italiana»

«Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi. Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana», ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni, ricordando che «con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di governo, fondato su battaglie comuni, su una visione dell’Italia e sull’idea che l’amore per la libertà, il coraggio e la determinazione possano cambiare il corso delle cose». «Quel percorso – ha proseguito la premier – non si è interrotto e continua ancora oggi, con la stessa determinazione, al servizio di un’Italia forte, autorevole e orgogliosa. Anche nel suo ricordo».

Tajani: «Le tue idee e i tuoi valori camminano sulle nostre gambe»

«Le tue idee e i tuoi valori continueranno sempre a camminare sulle nostre gambe. Silvio, Presidente, ci manchi!», ha scritto sui social il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, che ha ricordato in modo più diffuso il fondatore del partito e del centrodestra anche con un lungo intervento a propria firma sul Giornale. «Di Berlusconi ci manca tutto: le intuizioni politiche, la guida saggia e illuminata, ma soprattutto l’umanità profonda», ha scritto Tajani.

Il «vuoto che ha lasciato è davvero incolmabile. Io ho il privilegio di guidare oggi FI ma non mi sono mai voluto considerare il suo successore. Noi non vogliamo “commemorare” Silvio Berlusconi. Vogliamo andare avanti sulla base delle sue idee e dei valori che ha indicato, e del progetto politico che ha costruito. Stare fermi solo a ricordare significherebbe tradire il suo insegnamento», ha sottolineato ancora il ministro degli Esteri, assicurando che «continueremo a lavorare ogni giorno nel nome di Berlusconi, onorati della vicinanza e della partecipazione dei suoi figli alle nostre riflessioni. Il fatto che il nome Berlusconi sia non soltanto nei nostri cuori e nel nostro simbolo, ma anche nella vicinanza concreta della sua famiglia, è un grande valore di cui siamo fieri».

Salvini: «Ci manchi, Silvio»

«Ci manchi, Silvio», sono state anche le parole scelte dall’altro vicepremier, Matteo Salvini, postate sui social insieme a una foto che lo ritrae con Berlusconi con la scritta «Per sempre con noi Silvio».

Il ricordo di La Russa e Fontana

Fra i numerosissimi ricordi arrivati dal centrodestra, anche quello dei presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. «A tre anni dalla sua scomparsa il ricordo di Silvio Berlusconi è ancora carico di affetto. Grande protagonista della vita politica e imprenditoriale, è stato per me anche un caro amico con cui ho condiviso anni di battaglie, progetti e momenti umani che custodisco con gratitudine», ha detto La Russa, sottolineando che «la sua visione, il suo coraggio e il suo amore per l’Italia continuano a lasciare un segno profondo nella memoria di chi lo ha conosciuto e nella storia della nostra Nazione». Fontana ha ricordato del Cav «il ruolo da protagonista nella vita politica, economica e sportiva del nostro Paese». «Berlusconi – ha detto – ha segnato una stagione importante della storia italiana, rimanendo nel cuore di tanti. Rivolgo oggi la mia vicinanza ai suoi familiari e un pensiero alla sua comunità politica».

Malan: «Una preziosa e concreta eredità politica da onorare»

Di Berlusconi come di un «eccezionale innovatore in tutti i campi in cui si è cimentato» ha parlato poi il capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan. «Ha inventato il centrodestra, un’alleanza che dura da 33 anni, oggi più che mai indispensabile all’Italia. Di Silvio Berlusconi non ci rimane solo il ricordo di un uomo straordinario ma una preziosa e concreta eredità politica da onorare», ha concluso Malan.