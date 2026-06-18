Sorelline scomparse, spunta l’ultimo messaggio al padre (audio). Trovato anche un fermaglio

Foto: ANSA / UFFICIO STAMPA Associazione Penelope (18 giugno 2026)

In Abruzzo

L’Associazione Penelope Abruzzo ha diffuso oggi un messaggio vocale in merito al caso delle due sorelle scomparse a Civitella Alfedena, nell’Aquilano. L’audio è stato inviato da Alisya solo qualche giorno prima della scomparsa (lo scorso 7 giugno): “Ciao, io sono appena tornata da scuola. Mo’ vado a mangiare, poi faccio i compiti e mi riposo“. Nelle immagini video, sempre diffuse da Penelope, “le letterine” che Stefano Di Giacinto riceveva da Sarah e Alisya per la festa del papà.

Sorelline scomparse, l’ultimo audio

Potrebbe appartenere ad una delle adolescenti il fermaglio per capelli ritrovato in queste ore dai soccorritori sulle tracce delle due ragazze allontanatesi dalla casa-famiglia in provincia dell’Aquila, cercate lungo un sentiero del paese. Il padre delle ragazzine, oggi, ha lanciato un altro appello: “Voglio ricordare che Sara, la più piccola, è celiaca”, appello a “chiunque, nei vari negozi e negozietti noti l’acquisto di prodotti senza glutine”, dice Stefano Di Giacinto, il papà di Sarah e Alisya.

In un altro video diffuso da Penelope, si vedono fermagli, smalti e altri trucchi appartenenti alle bambine: “Dopo il ritrovamento del fermaglio di Sarah oggi – prosegue Di Giacinto – questi sono una parte dei fermaglietti che usavano e indossavano quando venivano da me. Sono del 2019-2020, gli ultimi che ho avuto. Tutti colorati, con i disegnini dei pupazzetti, roselline, fiorellini: a loro piacevano queste cose qua. Ci sono anche due smalti per le unghie colorati. E questo è quel poco che sono riuscito oggi a ritrovare a casa”. In una terza clip, Stefano Di Giacinto mostra “le letterine che ricevevo da Sarah e Alisya per la festa del papà”.