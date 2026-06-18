Consiglio europeo, Meloni protagonista: riunisce gli “amici della coesione”, intesa con Sanchez sui fondi Ue

Foto: ANSA / Ufficio stampa Palazzo Chigi (18 giugno 2026)

A Bruxelles

Le politiche previste dai Trattati dell’Ue, specie quella relativa alla coesione, la Politica agricola comune (Pac) e la Politica comune della pesca (Pcp), rappresentano “investimenti essenziali per il futuro dell’Europa” e pertanto vanno mantenuti nel prossimo Quadro finanziario pluriennale (Qfp), il bilancio Ue per il settennato 2028-2034. Questo il messaggio che emerge dalla riunione degli “Amici della coesione” riunitisi a margine del Consiglio europeo in un incontro promosso dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente romeno Nicusor Dan, secondo quanto rende noto Palazzo Chigi in una nota.

Gli “amici della coesione” riuniti al Consiglio europeo

Oltre a Italia e Romania, alla riunione hanno preso parte i capi di Stato e di governo di Bulgaria, Croazia, Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna e Ungheria, con il presidente di Cipro che aderisce al gruppo ma non ha preso parte all’incontro, dal momento che detiene ancora la presidenza di turno del Consiglio dell’Ue. L’obiettivo era quello di “rafforzare il coordinamento politico” sul prossimo Qfp, dossier che figura sul tavolo del Consiglio europeo, “in una fase cruciale della trattativa che definirà le priorità strategiche e l’architettura del futuro bilancio europeo”.

Nel corso dell’incontro, i leader hanno “riaffermato la forte convergenza che ha caratterizzato il lavoro comune” avviato nel dicembre 2025 e culminato nella dichiarazione presentata al Consiglio affari generali dello scorso 26 maggio. “È stata ribadita la convinzione condivisa che il futuro bilancio dell’Unione debba consentire di affrontare le nuove sfide strategiche senza penalizzare le politiche previste dai Trattati”, a partire da coesione, Pac e Pcp, elementi in grado di “rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, la sicurezza alimentare, la competitività e la resilienza delle comunità europee”. I partecipanti hanno “confermato la comune determinazione a mantenere una posizione unitaria nel negoziato e a proseguire un’azione coordinata anche a livello politico” in tutte le fasi della stesura del prossimo Qfp.

Meloni incontra Sanchez

Al termine della riunione informale dei Paesi dell’Ue “Amici della Coesione”, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto nella sede della delegazione italiana all’Europa Building, sede del Consiglio Europeo a Bruxelles, un incontro con il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez. Lo riporta una nota di palazzo Chigi.

I due leader hanno concordato sull’opportunità di una linea comune Italia-Spagna sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (o Mff 2028-34) dell’Unione Europea, con l’obiettivo di introdurre finanziamenti per nuove priorità strategiche (competitività, innovazione, sicurezza, autonomia strategica ed energia) senza ridurre la politica di coesione, considerata essenziale per il Mercato unico, gli investimenti e la riduzione dei divari territoriali.

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