Perché Temptation Island piace a tutti: da Meloni a Guccini, gli insospettabili testimonial

Battuti anche i Mondiali

C’è chi lo guarda ogni settimana, chi lo commenta sui social e chi continua a sostenere di non averne mai visto una puntata. Eppure gli ascolti raccontano un’altra storia. Temptation Island è ancora il programma dell’estate: domina la televisione, conquista il web e finisce perfino nei discorsi della politica e nelle confessioni di un intellettuale come Francesco Guccini.

Gli ascolti record della prima puntata confermano che Temptation Island continua a essere uno dei fenomeni televisivi dell’estate, capace di far discutere milioni di italiani ben oltre il piccolo schermo. L’esordio della nuova edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5, ha conquistato 3 milioni e 569 mila telespettatori, con il 27,6% di share, raggiungendo picchi di oltre 4,3 milioni di spettatori e sfiorando il 38,4% di share.

Il reality che sfida perfino i Mondiali

Il dato è ancora più significativo se confrontato con la concorrenza. Su Rai 1 andava in onda la partita dei Mondiali di calcio tra Svizzera e Canada, seguita da 3 milioni e 671 mila spettatori con il 22% di share. Sui social, inoltre, l’hashtag #TemptationIsland è diventato l’argomento più discusso della giornata, confermando che il programma è ormai anche un fenomeno digitale.

Tutti lo guardano, ma molti non lo ammettono

Il vero paradosso emerge da una ricerca realizzata da OmnicomMediaGroup per il quotidiano Libero. Secondo il report, Temptation Island è il programma che gli italiani guardano più volentieri… ma confessano meno di seguire. Circa il 35% degli spettatori preferisce infatti non dire ad amici e conoscenti che segue il reality. È il fenomeno del cosiddetto guilty pleasure: programmi considerati “popolari” che, nonostante le critiche, riescono a catalizzare milioni di persone davanti allo schermo. Il successo attraversa ogni categoria sociale: donne e uomini, giovani e adulti, laureati e non, con risultati importanti in tutte le aree del Paese. Un fenomeno trasversale che spiega perché il programma continui a macinare ascolti anno dopo anno.

Quando Temptation Island entra nel linguaggio della politica

Non serve essere spettatori abituali per capire quanto Temptation Island sia entrato nell’immaginario collettivo. Lo dimostra anche Giorgia Meloni, che lo ha evocato durante un intervento pubblico per spiegare come non si possa raccontare la politica internazionale «come fosse Temptation Island». Il riferimento nasceva da un video realizzato con l’intelligenza artificiale che immaginava Donald Trump e altri leader mondiali protagonisti del reality. Una battuta che funziona proprio perché il programma è diventato un linguaggio condiviso: anche chi non lo segue con continuità ne conosce le dinamiche, i tormentoni e i protagonisti.

Guccini: «Mi diverte guardarlo»

Tra gli insospettabili fan c’è anche Francesco Guccini. In un’intervista al Corriere della Sera, il cantautore ha raccontato con la consueta ironia il suo rapporto con la televisione. «Mi diverto molto a vederli, naturalmente con uno spirito un po’ snob. Quello che mi fa ridere è il fatto che sia tutto finto e costruito ad arte dagli autori». Guccini ha ammesso di seguire programmi come Temptation Island e il Grande Fratello, spiegando che proprio quella costruzione narrativa e quei meccanismi televisivi rappresentano per lui un motivo di divertimento. Una confessione che dimostra come il reality riesca a incuriosire anche un pubblico lontanissimo dall’immagine tradizionale del telespettatore di Canale 5.

Perché funziona così tanto

Il segreto del successo non è soltanto il gossip o le crisi di coppia. Temptation Island mette in scena dinamiche universali: gelosia, fiducia, tradimento, paura di perdere la persona amata. Sono emozioni che appartengono a chiunque, indipendentemente dall’età, dalle idee politiche o dal livello culturale. Lo spettatore prende posizione, si identifica con i protagonisti, commenta sui social e continua la discussione il giorno dopo in ufficio, in famiglia o nelle chat.

Quando un programma viene seguito da milioni di italiani, citato dalla presidente del Consiglio e raccontato con ironia da uno dei più grandi cantautori italiani, non è più soltanto un reality. È un insospettabile (per quanto opinabile) specchio dell’Italia di oggi.