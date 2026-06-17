Patentino antifascista per “Più libri, più liberi”, il “compagno” Canfora: «Un regalo a Meloni, il dibattito a sinistra fa pena»

Foto: Ansa / GIUSEPPE LAMI (15/12/2025)

Il boomerang

Per l'intellettuale di sinistra il dibattito nei talk show è insopportabile, basti guardare la discussione di Cacciari dalla Gruber, alla presenza di Massimo Giannini. Poi prosegue, affermando che l'editore non deve rispondere a nessuno per le pubblicazioni

Il “patentino antifascista” è «un involontario regalo all’ottima presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte di qualcuno che ha preso l’iniziativa al vertice della Fiera». A dirlo alla Gazzetta del Mezzogiorno è Luciano Canfora, professore di Lettere antiche a La Sapienza di Roma e noto intellettuale di sinistra. Poi ha riassunto le polemiche degli ultimi giorni: «Sul Corriere si registra l’uscita molto seccata di Innocenzo Cipolletta, presidente dell’Aie, componente dei vertice della manifestazione: “Ci vuole un approfondimento”. La presidentessa, Annamaria Malato, ha invitato la premier al festival».

Patentino antifascista, Canfora: «Un assist a Meloni»

Poi il docente si è scagliato ironicamente il responsabile del comitato d’indirizzo della fiera, ovvero Paolo Di Paolo, definendo la sua trovata della dichiarazione di antifascismo come «un’alzata di ingegno». Poi ha aggiunto di aver parlato con la collega Claudia Coga di Dedalo edizioni, la quale gli aveva riferito «che ne avevano discusso e scartato l’idea che si tirasse fuori una cosa del genere, che sembrava una follia».

Insomma, per Canfora si tratta di «uno scandalo da quattro soldi» e di «un’iniziativa di un uomo in carriera, vincitore del Premio Viareggio, che ha pensato di passare alla storia con questa trovata da ridere». Il tema della dichiarazione antifascista per partecipare a una fiera libraria lascia sconcertati, tanto che lo stesso professore l’ha svilito anche dal punto di vista storico: «Il giuramento si faceva al re d’Italia, o alla Repubblica quando si assume un pubblico impiego, ma un editore non deve giurare su nulla».

Libertà editoriali

L’intellettuale non crede ai presunti attacchi alla democrazia che arriverebbero da certi testi e l’ha dimostrato con il suo ultimo ordine: «Ho ricevuto da Garzanti una settimana fa una enorme edizione del Mein Kampf, allora cacciamo Garzanti». «Io non amo Céline, il più antisemita del mondo, ma è un pezzo da novanta della Adelphi – ha proseguito -, Laterza ha pubblicato Giovanni Gentile, filosofo del fascismo, allora via anche Laterza». Di esempi è pieno: «Coga pubblica il libro di Proudhon, La pornocrazia, un attacco alle donne in quanto tali. Via anche la Dedalo, che è come Vannacci. Tutto assurdo».

Il dibattito nei talk show «fa pena»

Il dibattito nei talk show sull’ultima polemica per la nuova edizione di “Più libri, Più liberi”, secondo Canfora «fa pena, Massimo Cacciari da Gruber ha detto: “Andate al diavolo”. A detta sua, la conduttrice e Massimo Giannini «lo avrebbero aggredito fisicamente se fosse stato in studio». A proposito di Otto e mezzo su La7, Canfora ha ricordato una vecchia intervista in cui Lilli si era divertita a fare sempre la stessa domanda ridondante a Franco Cardini: «Lei è antifascista?». Lui rispose con un riferimento letterario a Dostevskij: «Lo diventerò».

Nei fatti, «queste dinamiche sono la rovina della sinistra. Passaggio al bosco ha venduto più di tutti a Roma. L’editore Luca Gallesi di Oaks pubblica Werner Sombart, che fu corrispondente di Hengels, e poi nazionalista. Non vogliamo più studiarlo?». Sulla possibilità di un suo eventuale libro-intervista con Passaggio al bosco, Canfora non ha dato una valutazione negativa: «Pepe Laterza dice che sono “un poligamo” con gli editori. Nessuna preclusione astratta. Ho fatto un libro con Francesco Borgonovo».