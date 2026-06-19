Palinsesti Rai ricchi di novità: Carlo Conti in prima serata e Salvo Sottile sulla cronaca nel primo pomeriggio

Foto: Ansa / RICCARDO ANTIMIANI

Tv e star

Le prime anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo autunno‑inverno, illustrati in grandi linee ieri al Cda della Rai in vista della versione definitiva che verrà sottoposta al consiglio il primo luglio, delineano un quadro ricco di movimenti, nuovi volti e rientri eccellenti. Le novità più rilevanti, a quanto appreso dall’Adnkronos, riguardano il ritorno di Duilio Giammaria con ‘Petrolio’, l’arrivo di Salvo Sottile a ‘Ore 14’, il nuovo talk di Roberto Inciocchi, il nuovo programma di Vittorio Brumotti ‘Ultima Chiamata’, dopo l’esordio estivo con ‘Italia A/R’, e l’approdo di Eleonora Daniele al prime time di Rai3 con il nuovo programma ‘Le cose che non sai’, previsto per cinque settimane al giovedì ad inizio stagione.

Restano invece ancora da definire le conduzioni di ‘Agorà’ e ‘Far West’, i due programmi lasciati rispettivamente da Inciocchi e Sottile: la Rai sta valutando diverse candidature, sia interne che esterne, con i nomi di Annalisa Bruchi e Antonino Monteleone circolati con insistenza nelle ultime settimane. Probabilmente la definizione delle nuove conduzioni arriverà in tempo per la ‘presa d’atto’ del Cda del primo luglio e quindi per l’annuncio nella presentazione dei palinsesti fissata per il 3 luglio ad Ancona.

Su Rai1, le prime serate autunnali si giocheranno tra fiction e i tre titoli di punta dell’intrattenimento, con la novità di ‘Tale e Quale’ al mercoledì con Carlo Conti, la conferma di ‘The Voice’ con Antonella Clerici al venerdì (sei puntate Senior, seguite da sei puntate Kids e altrettante della versione Generation) e di ‘Ballando con le Stelle’ con Milly Carlucci al sabato, dove potrebbe arrivare Barbara D’Urso in giuria.

Al mattino restano confermate le coppie di ‘1Mattina News’ (Maria Soave e Tiberio Timperi) e ‘Unomattina’ (Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla). A mezzogiorno torna Antonella Clerici con ‘È sempre mezzogiorno’ e anche il pomeriggio resta invariato: Caterina Balivo con ‘La Volta Buona’, Alberto Matano con ‘La Vita in Diretta’, Marco Liorni con ‘L’Eredità’. In access prime time confermato ‘Affari Tuoi’ con Stefano De Martino e ‘Cinque Minuti’ di Bruno Vespa, che torna naturalmente anche in seconda serata con ‘Porta a Porta‘, pronto ad incursioni con speciali di prime time in caso di necessità.

Nel weekend di Rai1, Mara Venier resta la signora di ‘Domenica In’, affiancata da Tommaso Cerno e seguita nel pomeriggio domenicale da Francesca Fialdini e il suo ‘Da noi a ruota libera‘. Tornano anche ‘Bar Centrale’ di Elisa Isoardi e ‘Ciao Maschio’ di Nunzia De Girolamo.