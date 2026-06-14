Nucleare, il sondaggio del Secolo svela un’Italia che non ha paura del futuro

Foto: AI

Il Paese del "Sì"

Oltre il 97% dei partecipanti non esclude l’atomo dal mix energetico nazionale. Un dato che fotografa un cambio di clima politico e culturale nel Paese

Il dato che emerge dal sondaggio della settimana del Secolo d’Italia è netto: il 65,4% dei partecipanti ritiene che puntare sul nucleare di nuova generazione sia la scelta giusta per garantire energia più sicura, indipendenza strategica e bollette più sostenibili. A questa quota si aggiunge un ulteriore 31,7% che si dichiara favorevole purché l’atomo affianchi, e non sostituisca, le fonti rinnovabili. Solo il 2,8% respinge l’ipotesi. Tradotto in termini politici, oltre il 97% di chi ha partecipato alla consultazione non considera più il nucleare un tabù. La vera notizia non è soltanto la dimensione del consenso, ma il fatto che il confronto pubblico sembri essersi spostato dal terreno ideologico a quello della sicurezza energetica e della competitività industriale.

Più che un sì al nucleare

Per oltre trent’anni il tema è rimasto ai margini della discussione nazionale, segnato dall’eredità dei referendum del 1987 e del 2011. Negli ultimi anni, però, il quadro è cambiato. La crisi energetica seguita alla guerra in Ucraina, la volatilità dei prezzi del gas e la crescente competizione internazionale hanno riportato al centro una domanda che riguarda famiglie, imprese e istituzioni: come garantire energia abbondante, stabile e a costi sostenibili?

In parallelo, diversi Paesi europei hanno rafforzato o rilanciato i propri programmi nucleari. La Francia continua a considerare l’atomo una componente essenziale della propria strategia industriale, mentre altri governi guardano alle tecnologie di nuova generazione come strumento per accompagnare la transizione ecologica senza compromettere la capacità produttiva. È in questo contesto che il Parlamento ha approvato la legge delega sul nucleare sostenibile, riaprendo ufficialmente un dossier che fino a pochi anni fa appariva politicamente impraticabile.

Il fattore generazionale

L’aspetto forse più interessante riguarda il mutamento culturale registrato negli ultimi anni, soprattutto tra le generazioni più giovani. Le rilevazioni demoscopiche condotte negli ultimi mesi mostrano infatti come il consenso verso il nucleare sia spesso più elevato tra under 35 e fasce produttive della popolazione rispetto ai cittadini più anziani. Un elemento che riflette un approccio diverso al tema energetico: meno legato alle contrapposizioni del passato e più concentrato sugli effetti economici, ambientali e tecnologici delle scelte pubbliche.

Nel sondaggio del Secolo, inoltre, quasi un terzo dei partecipanti sceglie una posizione intermedia: favorevole all’atomo, ma all’interno di un sistema integrato con rinnovabili, accumuli e nuove infrastrutture. Un orientamento che suggerisce come la questione non venga più percepita come una scelta tra modelli alternativi, bensì come la ricerca di un equilibrio tra fonti differenti.

Le obiezioni restano, ma cambia il baricentro

Le critiche non sono scomparse. Restano aperti i nodi relativi ai costi, ai tempi di realizzazione degli impianti, alla gestione delle scorie e alla sostenibilità economica degli investimenti. Tuttavia, una cosa è chiara: il confronto sembra concentrarsi sempre meno sul principio e sempre più sulle modalità. In altre parole, il dibattito non ruota più attorno alla domanda se il nucleare debba esistere, ma su quale ruolo possa avere nel sistema energetico italiano dei prossimi decenni.

Per questo il risultato assume un significato che va oltre la semplice fotografia dell’opinione dei lettori. Segnala che una parte consistente dell’opinione pubblica considera oggi l’energia atomica uno degli strumenti disponibili per rafforzare autonomia strategica, sicurezza degli approvvigionamenti e capacità industriale del Paese.