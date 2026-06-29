Muore a 42 anni alle Terme di Orte, la Procura apre un’inchiesta: disposta l’autopsia su Italo Tarani

Domenica tragica

La morte improvvisa di Italo Tarani, 42 anni, originario di Ferentillo (Terni), diventa un caso giudiziario. La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per chiarire cosa sia accaduto all’interno delle Terme di Orte, nel Viterbese, dove l’uomo è deceduto domenica pomeriggio sotto gli occhi degli altri bagnanti che hanno affollato il parco termale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi: si lavora sia sulla possibilità di un malore improvviso sia su quella di un incidente. La salma è stata posta sotto sequestro e sarà l’autopsia a fare luce sulle cause del decesso. Al momento del malore fatale dell’uomo, le terme si stavano svuotando dalle tante famiglie con bambini che avevano affollato la struttura dalla mattina.

Il dramma alle Terme di Orte

La tragedia si è consumata nella prima serata di domenica. A dare l’allarme è stato il personale della struttura, che ha richiesto l’intervento del 118. I sanitari, arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 42enne. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si sarebbe verificato nell’area delle piscine. Quando i carabinieri sono arrivati per i rilievi, l’uomo si trovava già fuori dalla vasca.

La Procura indaga: nessuna ipotesi esclusa