Mondiali, l’arbitro Sampaio diventa virale: prova a spiegare il Var in inglese e scatena le risate (video)

L'espressione dei giocatori

Lo sguardo interrogativo e perplesso dei giocatori in campo vale il prezzo del biglietto. Momento curioso durante Sudafrica-Messico: l’arbitro brasiliano Sampaio comunica al pubblico la decisione del VAR e l’espulsione di un giocatore sudafricano. Ma il suo inglese poco fluido e molto traballante genera confusione e lascia i calciatori visibilmente spiazzati. L’espressione dei giocatori in campo è tutta un programma. Il tentativo dell’arbitro di comunicare ai giocatori la sua decisione su un fallo di Zwane in una lingua che doveva nelle intenzioni essere l’inglese, ma si è rivelata incomprensibile, ha regalato agli utenti su internet il primo meme di questa Coppa del Mondo. La scena ha già fatto il giro del web, anche grazie alle espressioni dei giocatori confusi che ne hanno alimentato la comicità.

Mondiali 2026, l’arbitro Sampaio diventa virale per il suo inglese: nessuno lo capisce

Questa la dinamicaAll’84esimo minuto di gioco, Sempaio è stato richiamato dal Var a rivedere sul monitor un fallo del centrocampista sudafricano Zwane. Dopo la visione, l’arbitro ha quindi tentato di informare i giocatori e gli 80mila spettatori dell’Estadio Azteca della sua decisione. Dal video qui in calce si vede bene l’imbarazzante momento: le parole in inglese sono stentate e, anche a causa della forte pronuncia, il significato è divenuto quasi del tutto incomprensibile. Com’è finita?

Gli atleti hanno avuto modo di capire cosa stesse succedendo, solo dopo che Sempaio ha usato la gestualità: ha estratto il cartellino rosso, il secondo della serata e un record assoluto in un Mondiale. Sithole era infatti già stato espulso per fallo da ultimo uomo. E nel finale è toccato al messicano Montes, sempre per gioco falloso. Al di là delle incomprensioni, il Messico è riuscito a vincere la prima partita dei Mondiali con un netto 2-0 contro i sudafricani, rimasti in nove per via, appunto, di due espulsioni.