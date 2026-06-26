Moglie e figlia uccise a Villa Pamphili, il 6 luglio riprende il processo a Kaufmann: “Non prendo farmaci mica sono stupido”

Foto: Ansa foto archivio / Photo perbert (Giugno 2025)

La relazione clinica

L'americano in ospedale non ha assunto alcun farmaco. Per quelli che lo hanno seguito non ha alcun disturbo psicotico

Riprenderà il prossimo 6 luglio in Corte d’Assise a Roma il processo contro Francis Kaufmann, il regista statunitense accusato di avere ucciso nel giugno del 2025 la compagna e la figlioletta a Villa Pamphili. Il processo era stato sospeso per un disturbo psicotico transitorio che è in remissione. Anzi, secondo i medici non ci sarebbe.

La relazione clinica e il dubbio di simulazione

La relazione di dimissione dei medici esclude che l’americano abbia un disturbo psicotico in atto. Nel frattempo la relazione inviata dal reparto del Santo Spirito rimarca la diagnosi di un disturbo di personalità istrionico-antisociale una classificazione che orienta la lettura del comportamento osservato dagli operatori e che spiega, secondo i medici, anche il rifiuto delle terapie farmacologiche. Per i medici avrebbe una pseudologia fantastica. Ma non ha assunto alcun farmaco. Vero è che fortissime condizioni di stress e di isolamento possono provocare sintomi psicotici transitori ma che essi siano spariti senza farmaci fa sorgere qualche dubbio. “Non sono mica stupido mica prendo i farmaci”, ha detto l’americano in ospedale. Il ricovero al reparto di psichiatria del Santo Spirito è avvenuto il 12 maggio e da allora gli specialisti hanno prodotto una relazione inviata alla Corte d’Assise di Roma.

Anche se aveva detto di essere Gesù Cristo, di avere tante identità, di avere dipinto la Cappella Sistina. Il consulente del Pubblico ministero, Stefano Ferracuti, e le parti civili avevano sostenuto che potesse sostenere regolarmente il processo.

Che diranno ora i periti?

Adesso bisognerà capire cosa diranno i periti. Kauffmann ha ovviamente i diritti di qualsiasi altra persona ma bisognerà chiarire precisamente cos’ha avuto e cos’ha. Per le parti civili è un simulatore, per la difesa ha sviluppato un disturbo a causa dell’isolamento in carcere. Dovranno essere i consulenti tecnici d’ufficio a stabilire la verità. Il cittadino americano del resto, se risulterà colpevole, non potrà che essere condannato all’ergastolo.

Per i medici che lo hanno seguito a Regina Coeli e in ospedale Kaufmann è uno psicopatico sadico non psicotico e pienamente capace di intendere e volere.

Divaga e inventa

Quando ha parlato con i medici di questioni generiche, come il cibo e il clima, Kaufmann è stato collaborativo e lucido. Quando, invece, il discorso si è spostato su notizie più specifiche, relative al delitto, ha iniziato a divagare ed a inventare altre identità. Anche di questo Giovanni Di Girolamo, il capo dei periti, dovrà tenere conto.