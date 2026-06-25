Modigliani conquista Londra: il suo “nudo seduto con collana” venduto all’asta per 56 milioni di euro

Foto: Ufficio stampa / Sothesby

Arte e denaro

È stato un capolavoro di Amedeo Modigliani (1884-1920) dominare la grande asta organizzata da Sotheby’s a Londra nella serata di mercoledì 24 giugno. “Nu assis au collier” (Nudo seduto con collana), dipinto realizzato nel 1917, è stato aggiudicato per 48,2 milioni di sterline (circa 56 milioni di euro), stabilendo il record europeo per un’opera dell’artista livornese venduta all’asta. Presentata come lotto di punta della vendita della collezione dell’imprenditore e finanziere britannico Joe Lewis Collection, l’opera era stimata oltre 45 milioni di sterline. Il dipinto appartiene alla celebre serie di nudi eseguita da Modigliani nel 1917, considerata uno dei momenti più innovativi e significativi della sua breve carriera artistica.

Il capolavoro di Modigliani che ha conquistato Londra

Proprio quell’anno Modigliani tenne la sua prima e unica mostra personale in vita, presso la galleria di Berthe Weill a Parigi. L’esposizione passò alla storia per lo scandalo che provocò: i nudi esposti in vetrina furono giudicati troppo audaci e la polizia ne ordinò la chiusura il giorno stesso dell’inaugurazione. Quell’episodio contribuì in modo decisivo alla nascita del mito dell’artista maledetto e trasformò quei dipinti in simboli della modernità. Oggi quelle opere sono considerate tra i vertici assoluti della pittura del Novecento. Non a caso i due record d’asta assoluti di Modigliani appartengono proprio a tele della stessa serie, entrambe intitolate “Nu couché“, vendute rispettivamente per 170,4 milioni di dollari nel 2015 e per 157,2 milioni nel 2018. L’artista è uno dei pochissimi protagonisti del mercato internazionale ad aver superato per due volte la soglia dei 100 milioni di dollari.