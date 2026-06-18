“Messi, vuoi sposarmi?”: la romantica follia della nonna star del web conquista i social e i Mondiali

Foto: screen shot / Redazione (18/06/26)

Video virali in pochi giorni

È diventato virale in pochi giorni il video della signora Ross Smith, nonna influencer seguita da milioni di follower sui social e che a modo suo ha deciso di partecipare all’edizione dei Mondiali di calcio americani.

Nonna Ross non indossa una maglia e un paio di pantaloncini: la sua “uniforme” è un vestito bianco che ricorda vagamente un abito nuziale. Non usa un pallone per dare spettacolo ma solleva un cartello scritto rigorosamente a mano, che cambia di volta in volta come succede quando dopo un gol viene ritirata la palla entrata in rete e i giudici suggellano così il momento di enfasi.

E i suoi cartelli, così come le sue attenzioni in questa competizione mondiale, sono rivolti solo a una persona. Lui, il signore del calcio, il pallone d’oro tra i palloni d’oro entrato nella storia tra i fenomeni di tutti i tempi: Lionel Messi.

Ross Smith ha in testa solo l’attaccante argentino e dagli spalti lo chiama, lo incita e soprattutto gli scrive attraverso quella comunicazione da film di Hollywood: “Messi, will you merry me?” Messi mi vuoi sposare? E ancora: “Age is just a number” l’età è solo un numero. “Messi i love you”. E da bordo campo, con una rosa in mano e l’abito con lo strascico sorride al suo campione che fa un gesto di approvazione e la saluta. Lionel le sorride tra il divertito e il perplesso. Sicuramente non sa chi sia e non avrà riconosciuto il noto volto del web. Poco conta per il risultato finale e la simpatia dei siparietti. Senza contare che di video simili realizzati dall’intraprendente signora Smith ce ne sono diversi sulle sue pagine social e alcuni hanno superato quota 4,8 milioni di visualizzazioni. Forse non sposerà il suo campione come auspica anche nel titolo del filmato “La vera motivazione di Messi in questo mondiale è amore” ma di certo è riuscita a conquistare il web. Almeno quello è pazzo di lei…