L’ultimo voltafaccia di Conte: rinnega pure il suo Superbonus. “Non lo rifarei, sarebbe folle”

Incredibile Giuseppi

Se vincesse rifarebbe il Superbonus? «No, certo che no. Voi fate campagne stampa ma bisogna essere seri. E’ stato un progetto lanciato in un periodo di piena pandemia. Oggi non c’è una pandemia, non ci sarebbe ragione e sarebbe folle far ripartire l’Italia con una spinta così eccezionale come è stato il Superbonus». Lo ha detto proprio lui, Giuseppe Conte intervistato da Maurizio Belpietro a ‘Il giorno de La Verità’.

Incredibile Giuseppi: ha scoperto all’improvviso che il Superbonus non era quel capolavoro economico che per anni aveva venduto agli italiani come la panacea di tutti i mali. Una folgorazione tardiva, arrivata guarda caso proprio mentre il leader pentastellato è impegnato nella sua consueta caccia ai voti nel recinto della sinistra.

L’avvocato del popolo, che fino a ieri difendeva la misura come una conquista epocale, oggi la maneggia come un imbarazzante scheletro nell’armadio dei suoi anni di governo. Il copione è noto: prima si lancia una bandiera ideologica, poi, quando il conto arriva sul tavolo degli italiani, si finge di non averla mai sventolata.

La voragine del Superbonus, ora anche Conte lo rinnega

Del resto, la specialità della casa non è la coerenza ma la trasformazione continua. Conte è stato l’uomo del governo con la Lega, poi del governo con il Pd, poi il campione dell’anti-establishment, poi il punto di riferimento della sinistra radicale. Una contraddittorietà che farebbe impallidire anche i più consumati trasformisti della Prima Repubblica.

Ora il leader grillino prova a presentarsi come il più puro tra i progressisti, inseguendo un elettorato che guarda con simpatia alla patrimoniale, diffida dell’Occidente e considera il mercato una fastidiosa complicazione. Il problema è che, in questa gara a chi è più a sinistra, trova già l’agguerrita concorrenza di Elly Schlein.

Emblematico, però, il voltafaccia sul Superbonus: da miracolo economico a fardello da dimenticare, finisce nell’archivio delle verità variabili del Movimento 5 Stelle. Non è la prima giravolta del leader grillino. E, c’è da scommetterci: da qui alle prossime elezioni non sarà neanche l’ultima.