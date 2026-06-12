“Italia agli Italiani”, studenti puniti per lo striscione a Cesena: sei in condotta e tesina riparatoria sugli africani

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Valditara spegne le polemiche

Le sanzioni irrogate dal corpo docente ai ragazzi dell'istituto Vincenzo Monti, che hanno esposto uno striscione patriottico, hanno catturato l'attenzione del ministro dell'Istruzione, che ha spento le velleità dei prof ideologizzati: è un motto mazziniano ripreso da Carducci

Gli studenti che hanno esposto lo striscione “Italia agli Italiani”, al liceo Vincenzo Monti di Cesena, hanno ricevuto il 6 in condotta e il compito di scrivere una “tesina riparatoria” ispirata al libro “Gli africani siamo noi” di Guido Barbujani. Sembra un tentativo di farli passare come razzisti, quando l’intento della loro azione era quello di esaltare la patria e la nazione che contribuisce al suo sviluppo. Forse i professori non sanno che il motto utilizzato dai ragazzi è stata un’espressione utilizzata da Giuseppe Mazzini, che era peraltro di sinistra.

Sull’accaduto è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che su Il Giornale ha spiegato la propria posizione, premettendo che il suo ruolo «non ha alcun potere per intervenire sulle decisioni del consiglio di classe, la mia è perciò una valutazione personale». «Occorre chiedersi quale sia la motivazione di questa sanzione – ha aggiunto -. È stato dato un 6 in condotta per aver affisso uno striscione contravvenendo alle regole dell’istituto, oppure per stigmatizzare il contenuto del manifesto?». Chissà se stavolta dal corpo docente arriveranno delle delucidazioni concrete.

“Italia agli italiani”, Valditara spegne i professori ideologizzati: «Motto mazziniano»

Quanto al compito che gli studenti dovranno eseguire, Valditara ha sottolineato che «in verità, i temi che gli studenti dovranno approfondire e su cui saranno giudicati ai fini di valutare il ravvedimento non sembrano aver nulla a che vedere con la questione del rispetto delle regole». Nello specifico, come ha spiegato il ministro, i giovani «dovranno riflettere sulle leggi razziali, sulla Giornata del Ricordo, su un bellissimo libro dal titolo “Gli africani siamo noi” scritto da Guido Barbujani che giunge a conclusioni analoghe a quelle di genetisti come Luigi Cavalli Sforza sulla non esistenza di una razza italica e sulla assoluta non scientificità di qualsiasi teoria razziale. Tutto questo lascia però pensare che oggetto della censura sia il contenuto dello striscione. Ma cosa c’entra la sanzione con la scritta esposta?». Sono molte le domande e ancor di più le perplessità sull’evento.

Non è un contenuto razzista

Nel corso dell’intervista al quotidiano milanese, il ministro dell’Istruzione ha ricordato a sua volta che «la frase “l’Italia agli italiani” è la sintesi del pensiero di Mazzini, si ritrova testualmente in Carducci (Rendiamo l’Italia agli italiani), è stata usata alla lettera anche dalla Destra di Storace, dalla Lega e da FdI». Insomma, il motto «di per sé non ha alcun contenuto razzista. Italiani sono anche gli italiani di seconda generazione, oltre il 5% degli italiani è infatti di origine straniera. Diverso sarebbe stato se i ragazzi avessero pubblicato uno striscione che incitava all’odio razziale. Proprio la sfasatura fra la motivazione del provvedimento e la sanzione irrogata lascia intendere che ci potrebbe essere stata una sorta di sviamento di poteri». Quanto alle modalità di tutela che gli studenti possono utilizzare per tutelarsi, Valditara ha spiegato che «ovviamente l’ordinamento consente ai ragazzi il ricorso agli opportuni organi di garanzia».

Le interrogazioni parlamentari di Lega e FdI

Nel frattempo, la questione di Cesena è arrivata in Parlamento con due interrogazioni al ministro dell’Istruzione, presentate da Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia e Jacopo Morrone della Lega. La prima, a proposito delle sanzioni agli studenti, ha sottolineato che si tratta di «un fatto gravissimo che va chiarito. Non è educazione questa, ma censura e un chiaro tentativo di rieducazione politica mascherata da sanzione disciplinare». Secondo Morrone, invece, «questo fatto conferma la dominanza in alcuni ambienti scolastici del pensiero unico che punta a catechizzare gli studenti escludendo il dissenso e soffocando il dibattito».