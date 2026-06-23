Ira De Corato: vergogna. Un agente muore mentre la sinistra milanese litiga sul taser (e diserta pure la discussione in Consiglio)

Foto: Ansa / Andrea Canali (23 giugno 2026)

Tragedia e zavorre ideologiche

E al coro di cordoglio, sconcerto e indignazione per la morte del giovane agente della polizia locale di Milano non poteva non unirsi il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Riccardo De Corato, da sempre sensibile sul tema della sicurezza e della solidarietà, vicinanza e tutela delle forze dell’ordine attive su un territorio difficile come quello, in particolare, all’ombra della Madonnina. Un mondo a parte al centro della cronaca ormai quotidianamente…

Agente morto a Milano, De Corato: caduto mentre la sinistra milanese litiga sul taser (e diserta la discussione in Consiglio)

«Apprendo con grandissimo dolore della morte in servizio dell’Agente della Polizia Locale Francesco Imprezzabile durante un inseguimento nella tarda serata di ieri.

Una tragedia avvenuta nel giorno in cui in Consiglio Comunale per discutere l’emendamento Taser, non era presente né il sindaco con delega alla Sicurezza Giuseppe Sala, né il presidente della Commissione Sicurezza Michele Albiani. Vergogna! Mentre i nostri agenti muoiono in servizio, Sindaco e Pd litigano per ragioni puramente ideologiche, come dei ragazzini. Mi auguro che la morte del giovane agente impartisca loro quella serietà politica della quale evidentemente non dispongono».

Tra indignazione e orgoglio tradito

Insomma, A sollevare il velo sull’ipocrisia della sinistra milanese è Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Con una nota durissima, l’esponente di centrodestra ha espresso il proprio “grandissimo dolore per la morte in servizio dell’agente”, svelando però una coincidenza temporale a dir poco inquietante e scabrosa. A quanto denunciato da De Corato, dunque, la tragedia si sarebbe consumata nelle stesse ore in cui il Consiglio Comunale era convocato per discutere l’emendamento sull’introduzione del Taser per i vigili urbani. Una seduta chiave, alla quale però i vertici del Comune hanno pensato di non presentarsi…

Agente morto a Milano, l’ira e la denuncia di De Corato

Una denuncia che mescola amarezza e indignazione, quella di De Corato, che culmina comunque nell’auspicio – per quanto beffardo e polemico possa risultare – che il dramma che ieri sera si è consumato nelle strade milanesi possa almeno risvegliare Palazzo Marino dal suo torpore ideologico, e liberalo da inutili e pesanti zavorre demagogiche: «Mi auguro che la morte del giovane agente impartisca loro quella serietà politica della quale evidentemente non dispongono», ha tuonato non a caso l’esponente di FdI. Siglando un richiamo alla responsabilità per dare tutele concrete a chi rischia la vita e dando la sveglia a chi di dovere, che possa (auspicabilmente) sentirsi o meno chiamato in causa…