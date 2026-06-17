In ginocchio da Trump? No, Meloni a testa alta e con il dito a indicare le priorità. Spunta il video che zittisce la sinistra

Foto: ansa / youtube

Al G7

Solo qualche giorno fa, alla Camera, un grillino rozzo ironizzava sugli incontri della Meloni con i leader internazionali parlando di ginocchiere da indossare. Una volgare battuta che l’onorevole Silvestri poteva risparmiarsi e che gli è valso una pioggia di critiche per l’attacco sessista alla premier, con relativo gelo nei suoi confronti anche da parte del centrosinistra. I video che documentano gli incontri della Meloni al G7 in Francia dimostrano ovviamente il contrario anche rispetto al gelo con Trump, che la premier ha affrontato col sorriso sulle labbra e uno scambio di battute divertenti. “Siamo stati sempre amici”, ha detto la Meloni. Lo scambio, ribadiscono le fonti italiane, è servito “a chiarirsi”, ma la premier “non chiede segnali” dal punto di vista comunicativo al presidente americano, dicono fonti diplomatiche. Ma c’è un video, spuntato oggi, che restituisce la fermezza e la dignità della premier di fronte all’amico e alleato Trump, nel quale la Meloni sembra incalzarlo su temi politici ricevendone attenzione e soprattutto rispetto, anche quando gesticolando la premier indica le priorità dell’azione politica e la necessità di dare il massimo supporto all’unità dell’Occidente.

Meloni parla a Trump con fierezza, il nuovo video