Il dito medio in diretta costa caro a Baracchini: Rainews24 lo ha sospeso dalla conduzione (video)

Foto: YouTube / Tns Tv (19/6/2026)

La nota del direttore

Dopo l'episodio, il direttore di Rainews Federico Zurzolo aveva già anticipato che sarebbero stati eseguiti degli accertamenti interni. Alla fine delle valutazioni, l'azienda televisiva ha espresso il proprio verdetto

Alessandro Baracchini, il conduttore di Rainews24 che ha fatto il dito medio alla regia il 19 giugno pensando di essere fuori onda, è stato sospeso dal programma. A darne notizia è stato proprio il direttore di RaiNews, Federico Zurzolo, che ha comunicato al Cdr il provvedimento preso nei confronti del giornalista in una nota: «Considerati anche i comunicati sindacali dei tecnici e il risalto avuto dalla vicenda su social e organi di stampa ritengo opportuno, anche a tutela dell’immagine della Testata e del collega, sospendere immediatamente dalla conduzione Alessandro Baracchini». Si tratta di una sospensione che era nell’aria, visto che il direttore aveva già anticipato di aver avviati le «opportune valutazioni interne, nel rispetto delle procedure previste» da parte dell’azienda.

Baracchini sospeso da Rainews dopo il dito medio alla regia

Alla fine del telegiornale di mezzogiorno, Baracchini aveva salutato i telespettatori e stava aspettando la sigla finale, ma a causa di un problema tra lo studio e la regia si è ritrovato in un attimo di incertezza. Convinto di essere fuori onda, ha reagito alla dinamica con rabbia, mostrando il dito medio con entrambe le mani verso gli addetti ai lavori. Ma la sua gaffe è andata comunque in onda, scatenando i meme sul web e anche ‘attenzione di altri programmi come Striscia la notizia, che su Canale 5 ha trattato satiricamente il suo comportamento. All’inizio la Rai non aveva preso alcun provvedimento e Baracchini era tornato a condurre il tg regolarmente. Nonostante ciò, le verifiche interne hanno poi portato a una decisione più severa nei suoi confronti.

Chi è il giornalista sospeso

Alessandro Baracchini, ancor prima di essere assunto in Rai nel 1996, si era laureato all’università di Pisa in lingue e letterature straniere nel 1990. Per un periodo ha anche insegnato lingua e cultura italiana all’Università di Exeter, in Inghilterra. È anche entrato a far parte del gruppo di giornalisti che nel 1999 ha dato vita a RaiNews24, il primo canale televisivo all-news italiano. Inoltre, dal 2015 al 2019 è stato caporedattore della redazione Esteri del canale.