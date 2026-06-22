Il calcio cambia rotta dopo l’era Gravina. Giovanni Malagò nuovo presidente della Figc: “Ho bisogno dell’aiuto di tutti”

Foto: Ansa foto archivio / MOURAD BALTI TOUATI (Febbraio 2026)

Quasi il 70% dei voti

Come da pronostico, l'ex presidente del Coni ai vertici del calcio italiano dopo la disfatta della nazionale

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc. Ha ottenuto il 68,3% dei voti nell’assemblea federale convocata dopo le dimissioni, a seguito dell’eliminazione dei mondiali della Nazionale, di Gabriele Gravina. Sconfitto come da pronostico l’avversario Luigi Abete.

Una grande carriera sportiva

Romano e romanista, Giovanni Malagò è stato per dodici anni il presidente del Coni e poi il presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Milano- Cortina. Un successo al quale ha contribuito con la sua proverbiale efficienza e un pragmatismo apprezzato in maniera bipartisan.

Le sue prime parole

“Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto”, ha detto emozionato il neo presidente Malagò. Aggiornato il numero dei delegati presenti: 266 su 273, assenti 1 delegato della Lega Pro e 6 tra gli atleti. Abete ha ottenuto poco più del 29% dei voti. Le schede bianche hanno superato il 2,5%.

“Non sono un Papa nero- aveva detto Malagò nell’intervento in assemblea-, sono uno di voi, sono figlio della Figc e ho un solo scopo, fare grande l’Italia. Ho sentito tutti gli interventi, faccio fatica a non essere d’accordo più o meno con tutti, ho sentito tante grida di dolore, problematiche di carattere strutturali, ma va detto che se io oggi sono qui è solo perché Gravina ha deciso di dimettersi. Perché le componenti hanno pensato a me? Me lo sono chiesto, all’inizio ero scettico, reduce da un’esperienza molto dura come Milano Cortina. Forse perché sono stato per 21 anni presidente del Circolo Canottieri Aniene, facendo parte quindi del mondo dilettanti che conosco a memoria, ho cantano e portato la croce. Forse hanno pensato che tutto quello che ho fatto in altri ambienti, si possa ripetere in Figc. Pur non avendo mai avuto l’ansia, sento fortissimo il peso della reponsabilità”.

Marotta e Chiellini riconfermati nel consiglio federale

Eletto il consiglio federale: Stefano Campoccia, Giorgio Chiellini e Giuseppe Marotta per la Serie A; Antonio Gozzi per la Lega B; Giulio Gallazzi per la Lega Pro; Ilaria Bazzerla, Giacomo Fantazzini, Daniele Ortolano, Sergio Pedrazzini, Giuliana Tambaro per la Lega Nazionale Dilettanti. In rappresentanza degli atleti Valerio Bernardi, Davide Biondini, Umberto Calcagno e Sara Gama, mentre per i tecnici Giancarlo Camolese e Silvia Citta.