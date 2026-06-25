Fs, l’ad Donnarumma lascia l’incarico senza strappi e bilancio in utile. Salvini ringrazia: al via la fase 2 con il successore dall’interno

Foto: Imagoeconomica / Clemente Marmorino (Foto d'archivio)

Si riparte

Secondo fonti del Mit, la conclusione anticipata del mandato è stata concordata tra le parti. Le dimissioni nei prossimi giorni, entro l'assemblea del 23 luglio e dopo aver concluso i principali dossier aperti. La decisione anticipa il nuovo corso della governance dell'azienda

La notizia arriva da fonti del Mit a ridosso dell’incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e lo stesso ad: nei prossimi giorni l’amministratore delegato del gruppo Fs, Stefano Donnarumma «chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni». Un annuncio seguito da parole di riconoscimento del vicepremier e ministro leghista, che «ha ringraziato l’Ad per il lavoro realizzato, e gli oltre 90 mila dipendenti Fs che ogni giorno svolgono una funzione essenziale». Entrambi, inoltre, avrebbero concordato «sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase due dell’azienda, chiusi positivamente gli obiettivi Pnrr, e con a capo una figura scelta dall’interno».

Fs, Donnarumma lascia l’incarico: «Dimissioni nei prossimi giorni»

Dunque, con buona pace di gufi, cassandre e anatemi di Pd e Avs – puntualmente piovuti a raffica sulla notizia appena arrivata – il percorso di modernizzazione delle Ferrovie dello Stato si avvia verso una transizione ordinata e programmata. Al termine di un colloquio tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e l’amministratore Delegato del Gruppo FS, Stefano Donnarumma, è stato infatti concordato il completamento anticipato del mandato del manager. Una decisione condivisa e priva di strappi, finalizzata a inaugurare la “fase due” dell’azienda, che vedrà alla guida una figura d’alto profilo selezionata direttamente dall’interno del Gruppo ferroviario.

Fs, fonti Mit: nei prossimi giorni Donnarumma chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni

Pertanto, checché ne dicano Bonelli, Faraone e compagni del Nazareno, prontamente intervenuti a ridosso dell’annuncio, l’avvicendamento avviene nel segno della massima continuità istituzionale. Nei prossimi giorni, e comunque entro l’assemblea convocata per il 23 luglio, Donnarumma resterà pienamente in carica per definire e chiudere i dossier strategici più importanti, ancora aperti sul tavolo aziendale.

Donnarumma, un congedo condiviso che lascia un quadro di assoluta solidità industriale

Non solo. Il bilancio di questo biennio di gestione traccia un quadro di assoluta solidità industriale. Il Mit ha espresso grande soddisfazione per il pieno e tempestivo raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, con il Gruppo ormai vicinissimo al traguardo storico dei 25 miliardi di euro. Si sottolinea, peraltro, come sotto la guida di Donnarumma Ferrovie dello Stato sia tornata all’utile, registrando un attivo di 30 milioni di euro nell’ultimo bilancio.

Gratitudine e soddisfazione da Salvini per il lavoro di Donnarumma e dipendenti tutti

Per l’esattezza, come riporta tra gli altri Adnkronos, il ministro, secondo quanto riferiscono fonti del Mit, «ha espresso soddisfazione per i target Pnrr raggiunti che vedono Fs vicina al traguardo dei 25 miliardi di euro e per l’enorme sforzo dell’azienda nel coniugare 1.300 cantieri al giorno con un miglioramento della puntualità del 7% a giugno 2026 rispetto allo stesso mese del 2025. Il ministro ha inoltre evidenziato l’importanza del volume degli investimenti negli ultimi due anni. E il ritorno all’utile per 30 milioni di euro nell’ultimo bilancio dell’azienda».

E in conclusione: «Il lavoro svolto in questi due anni – riferiscono sempre le stesse fonti – segna un forte avanzamento del Piano Strategico con focus sui cantieri programmati in quest’estate e nei prossimi mesi».

Un avvicendamento nel segno della massima continuità istituzionale

Come a dire che, cementati i pilastri essenziali dei trasporti nazionali. Esaurita con successo la complessa missione di messa a terra dei fondi europei e di accelerazione del Piano Strategico, la governance aziendale si prepara ora a una staffetta naturale. E in questa ottica, la scelta condivisa di valorizzare una risorsa interna per la futura successione conferma la volontà di garantire stabilità, competenza e continuità, in una stagione fondamentale per le infrastrutture del Paese.