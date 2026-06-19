Fazzolari: «Trump? Giorgia Meloni è una patriota occidentale e ragiona da statista, non pensa alle dispute personali»

Foto: Ansa (6 settembre 2023)

La postura della premier

«Giorgia Meloni ragiona da statista e non da leader di parte». A dirlo è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, commentando con Nicola Porro, nel corso della trasmissione 10 minuti di Rete 4, la ferma reazione della premier alle parole di Donald Trump, che ha sostenuto di essere stato «implorato» per una foto insieme. «Una cosa se la deve ricordare: io e l’Italia non imploriamo mai», ha replicato Meloni.

Fazzolari: «Meloni ragiona da statista e non da leader di parte»

Fazzolari ha quindi sottolineato che è con questa impostazione da statista che Meloni interpreta le relazioni tra Paesi e «ha detto che è assurdo immaginare che i rapporti tra Europa e Stati Uniti mutino al mutare dell’amministrazione americana». La premier, ha ricordato, «aveva un ottimo rapporto anche con Biden e quindi con una guida democratica degli Stati Uniti. Così, ovviamente, ha instaurato un ottimo rapporto con Trump e con la guida repubblicana». «Questa – ha avvertito il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio – è la grande sfida e non è interrotta adesso da questo incidente. Il motivo per il quale c’è stata una reazione così forte da parte di Giorgia Meloni e dell’Italia è proprio perché è in gioco molto più delle dispute o dei rapporti personali tra due leader».

Filoamericani? No, la premier è «una patriota occidentale»

«La definizione di “filoamericani” – ha poi aggiunto – non mi sembra azzeccatissima. Giorgia Meloni viene dipinta come una patriota occidentale e credo che questo sia il termine più esatto. Più volte ha detto che, davanti alle sfide globali, con attori sempre più importanti che si affacciano sullo scenario mondiale, l’unità dell’Occidente, intesa come l’intera Europa, il Nord America e, in generale, tutte quelle nazioni di origine europea che condividono i nostri valori, è fondamentale per essere all’altezza di affrontare le sfide globali». «Non scegliamo noi i leader degli altri Paesi occidentali, non scegliamo noi chi governa in Francia, in Germania o negli Stati Uniti, ma con tutte queste nazioni – ha sottolineato – facciamo l’impossibile per avere buoni rapporti».

La necessità che l’Occidente resti unito

Di nuovo il punto non sono i rapporti interpersonali, «che sono secondari, né di chi sia al governo in Italia o negli Stati Uniti. Giorgia Meloni continua a ripetere che è fondamentale per l’Occidente continuare a ragionare come un unico soggetto che difende un insieme di valori e un modo di concepire la vita e la libertà. È faticoso, ma Giorgia Meloni ci sta provando».

Il video virale negli Usa

Sul fatto che Trump possa essere stato spinto a un’affermazione tanto infelice per un video in cui la premier italiana sembra tenergli testa, Fazzolari ha preso atto che «purtroppo è una delle interpretazioni che è stata data Oltreoceano». «Questo video è diventato oggettivamente virale negli Stati Uniti. I commenti più ricorrenti erano: “L’unico leader che tiene testa a Trump”, “La Meloni mette al suo posto Trump” e via dicendo. Il presidente americano – ha commentato l’esponente di FdI – è particolarmente attento e sensibile a queste dinamiche della rete e una delle interpretazioni che è stata data di questa uscita inattesa di Trump è stata proprio quella di una sua irritazione per questo video, che era stato particolarmente diffuso negli Stati Uniti».

Il successo italiano al G7 di Evian

Il focus poi si è spostato sul G7 di Evian, che ha consegnato all’Italia un bilancio decisamente positivo. «È andato molto bene, sia per i rapporti interpersonali tra Giorgia Meloni e gli altri leader presenti, Trump compreso, ma anche e soprattutto sotto l’aspetto politico», ha spiegato Fazzolari, ricordando che nelle conclusioni del vertice sono entrate «due importanti dichiarazioni volute dall’Italia». «La prima – ha chiarito – è quella di ribadire il contrasto all’immigrazione illegale a livello globale; l’altra è la lotta ai trafficanti di droga, anche questa come azione da svolgere a livello globale tra i membri del G7. È stato quindi un G7 molto positivo, sia sotto l’aspetto dei rapporti interpersonali sia sotto quello dei successi politici».

Il cambio di paradigma sull’immigrazione

In particolare per quanto riguarda la lotta all’immigrazione clandestina, Fazzolari ha ricordato come si tratti di un percorso che la destra italiana ha costruito con determinazione, passando dal ruolo di sprone politico pressoché inascoltato ai tempi dell’opposizione a quello di attore determinante di un nuovo corso anche a livello europeo. «Tutto ciò che dicevamo pochi anni fa era assolutamente tabù, sia nell’ambito dell’Unione europea sia con i nostri partner europei. Si parlava solamente di come ridistribuire chi arrivava in Italia o in altri Paesi in modo clandestino. Oggi si parla di come fermare l’immigrazione illegale di massa e di come rimpatriare chi non ha titolo a restare», ha rivendicato il sottosegretario.

Il “modello Albania” adottato dall’Ue

«Proprio in questi giorni, all’ultimo Consiglio europeo – ha aggiunto – c’è stato un ulteriore successo dell’Italia. Diciannove Stati membri si sono riuniti sotto la guida italiana e danese per dare un ulteriore impulso al contrasto all’immigrazione illegale e hanno deciso di sottoscrivere una lettera comune nella quale si vuole dare grande velocità ai return hub, cioè ai centri europei unificati per i rimpatri situati in Paesi terzi. Insomma, il modello Albania, istituito dall’Italia tra molte polemiche, è oggi diventato un modello di riferimento per la maggior parte degli Stati membri europei».