È morto Stefano Addeo, il prof campano autore del post horror contro la figlia della Meloni

Il decesso in ospedale

È morto in ospedale a Napoli, Stefano Addeo, il 66enne professore di Tedesco di un istituto scolastico nel Napoletano che lo scorso anno aveva pubblicato un post sui social in cui si augurava che la figlia della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, subisse lo stesso trattamento riservato alla 14enne di Afragola Martina Carbonaro, vittima di un femminicidio, per poi scusarsi pubblicamente.

Stefano Addeo aveva tentato il suicidio

Il decesso, come riporta Il Mattino, è avvenuto nell’ospedale del Mare dove era ricoverato, in terapia intensiva, dallo scorso 10 maggio, dopo avere tentato il suicidio lanciandosi da una finestra, da un’altezza di circa due metri. Dopo essere stato soccorso sul posto venne trasferito, cosciente e non in pericolo di vita, nell’ospedale dove le sue condizioni di salute si sono aggravate fino al decesso. I carabinieri hanno informato l’autorità giudiziaria. La salma è stata restituita ai familiari.

Il post horror contro la piccola Ginevra Meloni

Il post contro la figlia della premier suscitò un anno fa fortissime polemiche e portò alla sospensione di Addeo, docente di Tedesco in un istituto superiore di Cicciano (Nola), della provincia di Napoli. L’uomo poi si scusò pubblicamente: “È stato un gesto stupido, scritto d’impulso. Chiedo scusa per il contenuto del post: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresentato da questo governo”, disse nel pieno del clamore della vicenda augurandosi di poter incontrare personalmente Giorgia Meloni per scusarsi direttamente con lei.

Voleva incontrare la premier per scusarsi con lei

Di post deliranti che travalicano il diritto di critica, sull’account del docente campano ne era presente più di uno, non solo quello in cui augurava alla piccola Ginevra di morire come Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa dall’ex. A finire nel mirino era stata anche la deputata di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli. Prima ancora altri insulti nei confronti della premier per il «no» dell’Italia alle sanzioni a Israele. Così come in occasione degli incontri recenti della stessa Meloni con il presidente Usa Donald Trump.

Due giorni dopo essere stato denunciato, il prof campano tentò il suicidio ingerendo un mix di psicofarmaci ma avvertendo del suo gesto la dirigente scolastica: scattarono i soccorsi di carabinieri e 118 e Addeo in quella occasione venne salvato. Un mese fa l’altro tentativo di togliersi la vita, con l’esito tragico di queste ore.