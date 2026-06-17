Aveva 95 anni
È morto Camillo Ruini. Il ricordo di Meloni: “Onorata di aver potuto raccogliere i suoi preziosi insegnamenti”
E’ morto nella serata di ieri il cardinale Camillo Ruini. Lo storico presidente della Cei, originario di Sassuolo, aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio e da diverso tempo affrontava problemi di salute legati in particolare alla funzionalità renale. Ruini fu ricoverato d’urgenza nel luglio 2024 al Policlinico Gemelli a causa di un infarto. Dopo essersi ripreso dall’attacco cardiaco, Ruini venne curato successivamente anche per un blocco renale nel 2025.
Il Cordoglio di Giorgia Meloni: Onorata di averlo conosciuto
La notizia è arrivata dopo le 22 ed è stata subito commentata dalle autorità italiane. A partire dalla premier Giorgia Meloni, che conosceva personalmente il porporato e con il quale aveva un ottimo rapporto personale e umano: «La notizia della scomparsa del cardinal Camillo Ruini mi colpisce e mi addolora particolarmente. Un grande uomo di Chiesa, dalla straordinaria intelligenza e dalla profonda umanità, che ha difeso con vigore l’identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana. Sono onorata di averlo conosciuto, di aver stretto con lui un affettuoso legame di amicizia e di aver potuto raccogliere i suoi preziosi insegnamenti». La premier ricorda infine come Ruini sia «stata una delle menti più lucide della società italiana e mi auguro che la sua eredità spirituale, culturale e umana possa essere raccolta come merita, per generare nuovi e generosi frutti».
La Russa: guida spirituale e pastorale, sempre vicino al popolo italiano
Tra i primissimi a uscire con una nota di cordoglio c’è stato anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha detto «Nell’apprendere con sincera e profonda commozione la notizia della scomparsa del cardinale Camillo Ruini, esprimo gratitudine e riconoscimento per il suo ruolo di guida spirituale e pastorale, sempre vicino alla gente e al popolo italiano. Attento alle donne e agli uomini che vivevano nelle difficoltà della vita vera, il cardinale Ruini è stato un appassionato difensore della testimonianza cristiana come punto di leva per l’intera società civile e le istituzioni democratiche. Alla Chiesa italiana e ai familiari il cordoglio mio personale e del Senato della Repubblica».
Fontana: la sua eredità continuerà a ispirarci
Parole di lutto e cordoglio anche dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana: «La scomparsa del cardinale Camillo Ruini mi addolora profondamente. Con intelligenza, lungimiranza e grande sapienza ha accompagnato passaggi importanti della storia del nostro Paese, richiamando costantemente il valore della presenza dei cattolici nella società e la responsabilità di custodire e testimoniare il messaggio cristiano. Rivolgo la mia vicinanza ai suoi familiari, alla sua comunità e a quanti gli hanno voluto bene. La sua eredità culturale e spirituale continuerà a ispirarci e ad accompagnarci» ha detto.