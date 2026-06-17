È morto Camillo Ruini. Il ricordo di Meloni: “Onorata di aver potuto raccogliere i suoi preziosi insegnamenti”

Foto: Immago economica / Daniele Scudieri

Aveva 95 anni

E’ morto nella serata di ieri il cardinale Camillo Ruini. Lo storico presidente della Cei, originario di Sassuolo, aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio e da diverso tempo affrontava problemi di salute legati in particolare alla funzionalità renale. Ruini fu ricoverato d’urgenza nel luglio 2024 al Policlinico Gemelli a causa di un infarto. Dopo essersi ripreso dall’attacco cardiaco, Ruini venne curato successivamente anche per un blocco renale nel 2025.

Il Cordoglio di Giorgia Meloni: Onorata di averlo conosciuto

La notizia è arrivata dopo le 22 ed è stata subito commentata dalle autorità italiane. A partire dalla premier Giorgia Meloni, che conosceva personalmente il porporato e con il quale aveva un ottimo rapporto personale e umano: «La notizia della scomparsa del cardinal Camillo Ruini mi colpisce e mi addolora particolarmente. Un grande uomo di Chiesa, dalla straordinaria intelligenza e dalla profonda umanità, che ha difeso con vigore l’identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana. Sono onorata di averlo conosciuto, di aver stretto con lui un affettuoso legame di amicizia e di aver potuto raccogliere i suoi preziosi insegnamenti». La premier ricorda infine come Ruini sia «stata una delle menti più lucide della società italiana e mi auguro che la sua eredità spirituale, culturale e umana possa essere raccolta come merita, per generare nuovi e generosi frutti».

La Russa: guida spirituale e pastorale, sempre vicino al popolo italiano

Tra i primissimi a uscire con una nota di cordoglio c’è stato anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha detto «Nell’apprendere con sincera e profonda commozione la notizia della scomparsa del cardinale Camillo Ruini, esprimo gratitudine e riconoscimento per il suo ruolo di guida spirituale e pastorale, sempre vicino alla gente e al popolo italiano. Attento alle donne e agli uomini che vivevano nelle difficoltà della vita vera, il cardinale Ruini è stato un appassionato difensore della testimonianza cristiana come punto di leva per l’intera società civile e le istituzioni democratiche. Alla Chiesa italiana e ai familiari il cordoglio mio personale e del Senato della Repubblica».

Fontana: la sua eredità continuerà a ispirarci

Parole di lutto e cordoglio anche dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana: «La scomparsa del cardinale Camillo Ruini mi addolora profondamente. Con intelligenza, lungimiranza e grande sapienza ha accompagnato passaggi importanti della storia del nostro Paese, richiamando costantemente il valore della presenza dei cattolici nella società e la responsabilità di custodire e testimoniare il messaggio cristiano. Rivolgo la mia vicinanza ai suoi familiari, alla sua comunità e a quanti gli hanno voluto bene. La sua eredità culturale e spirituale continuerà a ispirarci e ad accompagnarci» ha detto.