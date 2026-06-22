Delitti di Villa Pamphili, la misteriosa “guarigione” di Francis Kaufmann e il processo che riprenderà a luglio

Foto: Ansa foto archivio / Ufficio stampa Polizia (Giugno 2025)

Rischia l'ergastolo

Per Roberta Bruzzone il cittadino americano ha sempre e solo simulato. Confermata la tesi Ferracuti

Riprenderà a luglio in Corte d’Assise il processo contro Francis Kaufmann, alias Elax Ford, il presunto assassino della compagna e della figlioletta, uccise nel giugno del 2025 a Villa Pamphili. Dopo il ricovero in psichiatria i medici hanno certificato una sorta di guarigione dal disturbo psicotico acuto per il quale il processo era stato momentaneamente sospeso.

Bruzzone: “Un miracolo…”

Intervistata da Il Messaggero, la criminologa Robert Bruzzone, consulente di parte civile, è stata piuttosto caustica: “Ha sempre simulato”. Parole che arrivano all’indomani della decisione dei giudici di revocare il ricovero e disporre il ritorno in carcere del 46enne californiano, ritenuto nuovamente in grado di partecipare al procedimento. Secondo Bruzzone, la nuova perizia non farebbe altro che confermare quanto sostenuto fin dall’inizio. “È lo stesso Kaufmann di un mese fa”, afferma. «Continuo a pensare che non ci sia mai stata una vera condizione delirante, neppure nella fase iniziale.

Per Bruzzone il quadro clinico di Kaufmann sarebbe compatibile con un grave disturbo della personalità caratterizzato da tratti antisociali, manipolatori, istrionici e prevaricatori. Una descrizione che, a suo dire, troverebbe riscontro anche nelle osservazioni effettuate durante il ricovero presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del Santo Spirito. “Non è stata rilevata alcuna sintomatologia delirante neppure all’ingresso. Adesso si fa chiamare York e sostiene di essere cittadino inglese”, racconta. “Ma abbiamo assistito alla stessa pantomima vista in passato». Secondo la psicologa, questi comportamenti non dimostrerebbero un’incapacità di comprendere la realtà, bensì una strategia di manipolazione finalizzata a controllare la situazione e gli interlocutori”.

Si riprende a luglio

Il processo riprenderà a luglio. in Corte d’Assise. Presumibilmente i giudici chiederanno ai periti una nuova rilevazione per stabilire la capacità di intendere del cittadino americano. A quel punto si procederà con le testimonianze. Probabile che la sentenza di primo grado possa arrivare entro la fine dell’anno.

Nella fase di valutazione anche il consulente del Pm, Stefano Ferracuti, aveva sostenuto la capacità di stare in processo per l’americano.