Covid, scintille alla Camera tra FdI e M5S: «Onestà, onestà» ora fa saltare i nervi ai pentastellati

Foto: Imagoeconomica / Alessandro Amoruso / Paola Onofri (6 maggio 2026 / 4 febbraio 2026)

Punti sul vivo

La richiesta in Aula di audire Conte in Commissione manda su tutte le furie il Movimento. Donzelli: «Converrebbe anche a loro che Conte dipanasse ogni dubbio con serenità e non chiedesse di sciogliere la commissione»

Momenti di tensione alla Camera, dove è esploso tutto il nervosismo del M5S per la richiesta di FdI di audire in Commissione Covid Giuseppe Conte da settimane sulla graticola per ciò che sta emergendo sulla gestione della pandemia e in particolare delle commesse per le mascherine. A far saltare i nervi ai pentastellati è stato in particolare un intervento della deputata di FdI, Alice Buonguerrieri, che nel corso dei lavori ha posto una domanda semplice: perché Conte, pur avendo detto di essere disponibile a farsi sentire, non si mette in condizione di farlo?

Buonguerrieri: «Perché Conte non si fa audire in Commissione Covid?»

FdI ha indicato una via da tempo: Conte potrebbe dimettersi dalla commissione, anche per un tempo limitato, e farsi audire. Oggi Buonguerrieri l’ha rilanciata, insieme alla richiesta di «un’interpretazione autentica regolamentare» che possa fugare le dichiarate perplessità del leader pentastellato. «Non esiste alcun impedimento a che Conte si dimetta dalla commissione Covid, si faccia audire e poi rientri in commissione. Perché non lo fa?», ha chiesto Buonguerrieri.

Il M5S si innervosisce

La risposta è stata, nuovamente, un arroccamento. «Noi chiediamo la rimozione del presidente Lisei (FdI) perché inadatto e la ricondizione di questa commissione all’interno di un perimetro di legittimità parlamentare. Non abbiamo paura di nulla», ha detto Alfonso Colucci dai banchi del M5S, mentre il clima nell’aula iniziava a farsi arroventato.

FdI ricorda ai pentastellati il vecchio motto: «Onestà, onestà»

Dal brusio si è passati alle contestazioni aperte, finché una mossa di FdI ha spiazzato e toccato sul vivo i pentastellati: dai banchi della maggioranza si è levato il grido «onestà, onestà» scandito, come ha spiegato il deputato di FdI Giovanni Donzelli, «per evidenziare che il M5s da una vita chiede trasparenza agli altri e poi quando uno chiede chiarimenti accade quello che sta accadendo sulla commissione Covid». A quel punto anche dal M5S si è levato lo stesso grido e il presidente di turno, Sergio Costa, ha dovuto sospendere la seduta.

Donzelli: «Anche al M5S converrebbe che Conte dipanasse i dubbi»

«Anche al M5s converrebbe che Conte dipanasse ogni dubbio con serenità e non chiedesse di sciogliere la commissione. È curioso, per una vita sono andati a cercare il pelo nell’uovo agli altri chiedendo onestà e trasparenza e appena sono emersi dubbi su di loro chiedono che si sciolgano le commissioni», ha detto ancora Donzelli, sottolineando che di fronte alla richiesta di Buonguerrieri i parlamentari M5S «hanno avuto una reazione molto scomposta. Sono dovuti intervenire i commessi e interrompere la seduta perché, a quanto pare, erano stati colti nel vivo».