Concorso pubblico in Toscana, una parte dei posti è riservata ai trans. FdI: così discriminano gli etero

Foto: Ansa / Leszek Szymnaski (13/6/2026)

Altro che inclusione

Nel terzo capitolo, accanto alla voce "Modalità di selezione degli iscritti", compaiono le indicazioni politicamente corrette: «È prevista una riserva del 50% per donne, persone non binarie e transgender, con supporto personalizzato qualora lo necessitino»

Nella rossa Toscana di Eugenio Giani capita persino di imbattersi in un bando per la formazione professionale con una quota di posti riservata alle «persone non binarie e transgender». Ma non solo, perché queste due categorie vengono considerate alla pari delle donne per quanto riguarda le tutele. Gli uffici regionali hanno persino finanziato il progetto, stanziando 128mila euro. Insomma , così si negano le differenze biologiche tra uomini e donne, istituendo una quota come se i gusti sessuali rappresentassero uno svantaggio che non c’è. A segnalare queste incongruenze sono stati il consigliere regionale Jacopo Cellai e quello comunale di Firenze, Alessandro Draghi, entrambi di Fratelli d’Italia.

Bando riservato a “transgender e non binari” in Toscana: li equiparano alle donne

Nel terzo capitolo, accanto alla voce “Modalità di selezione degli iscritti”, compaiono le indicazioni politicamente corrette: «È prevista una riserva del 50% per donne, persone non binarie e transgender, con supporto personalizzato qualora lo necessitino». A nessuno sembra essere venuto in mente che magari ci sono anche uomini che potrebbero aver bisogno di un supporto. Ennesima deriva woke che, con la scusa dell’inclusione, rischia di escludere chi potrebbe aver bisogno di sostegno.

Il bando è stato redatto dall’Agenzia Formativa Ambiente Impresa Scrl, accreditata presso la Regione Toscana, capofila di un progetto con il centro di formazione professionale Don Giulio Facibeni, Proforma società cooperativa impresa sociale e Alessandro Bini Srl. Si tratta di «un avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1, della L.R. 32/2002, per progetti formativi finalizzati all’inserimento lavorativo». Un percorso che nasce «a seguito dell’ammissione a finanziamento, con d.d. n. 5105 del 06/03/2026, del progetto acronimo “C’è stoffa per tutti” che organizza il corso per tecnico delle attività di progettazione del tessuto e industrializzazione del prodotto».

Cellai e Draghi: “Così discriminano gli etero”

Contattato dal Secolo d’Italia, Jacopo Cellai ha commentato la scelta delle riserve arcobaleno: «Ho scoperto questa cosa assieme al collega Alessandro Draghi ed entrambi siamo rimasti colpiti. Riservare metà dei posti ai trans e ai non binari, accorpandoli alle donne, amplia la discriminazione nei confronti di chi non fa parte delle categorie lgbt». Poi ha aggiunto: «Siamo davanti a una scelta che non ha a che fare con il merito, perché c’è una differenza enorme tra una persona che ha bisogno di supporto e chi ha invece un gusto sessuale differente». Inoltre, il consigliere regionale ha fatto un altro esempio di deriva woke negli ultimi tempi: «Pensiamo ai bagni no gender nella scuola di Grosseto, anche lì siamo davanti all’identificazione di ogni categoria come se fosse da difendere perché perseguitata, ma non è vero. In questo modo si fa l’esatto contrario, discriminando gli altri in base all’orientamento sessuale».

Più che un bando, secondo Cellai «questo è un manifesto politico. Non si è neanche mai vista una riserva al 50%, è un numero altissimo. Questa è un’anarchia normativa spropositata, visto che si attua una riserva verso uno svantaggio effettivo». Sul caso è intervenuto anche Alessandro Draghi, notando anche un errore nella forma del bando: «A parte che si dice binarie e non “binare”, ma tralasciando questo refuso, penso che riservare la metà dei posti ai transgender e ad altre persone che non si definiscono ne uomini ne donne ottenga l’effetto contrario: ampliare ulteriormente la discriminazione e l’emarginazione».