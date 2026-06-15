CdP, Bnl, Sace e Simest sostengono la crescita internazionale di eFM con 10 milioni

Foto: Imagoeconomica / Giuliano Del Gatto / Alessia Mastropietro (10 aprile 2026 / 13 ottobre 2022)

Made in Italy e competitività

L’operazione accompagna l’ingresso in Nord America di un’eccellenza italiana attiva nei servizi digitali per la gestione del settore immobiliare

Cassa Depositi e Prestiti, Bnl Bnp Paribas, Simest (Gruppo CdP) e Sace annunciano il closing di un’operazione congiunta a sostegno dello sviluppo internazionale di eFM, Gruppo italiano leader nei servizi digitali per la progettazione e la gestione degli immobili. L’operazione contribuisce all’acquisizione da parte di eFM di due società già attive come distributori dei prodotti eFM in Nord America e operative in settori chiave come sanità, Pubblica Amministrazione, corporate ed education: Applied Data Systems Inc. e Horizant Solutions Inc.

Grazie a queste acquisizioni, eFM potrà rafforzare la propria presenza negli Stati Uniti e avviare un presidio diretto anche in Canada, accelerando il percorso di crescita internazionale e consolidando un modello industriale già sviluppato con successo in Europa e Sud America. L’espansione internazionale sarà accompagnata anche da un rafforzamento della base italiana del Gruppo, attraverso un incremento delle competenze tecniche e progettuali a supporto delle attività globali.

Nel dettaglio, l’operazione è stata sostenuta da CdP, Bnl Bnp Paribas e Simest con un impiego di risorse per complessivi 10 milioni di euro, rispettivamente con quote pari a 3 milioni, 3 milioni e 4 milioni di euro. All’intervento di Simest hanno contribuito anche le risorse della Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi del Fondo 394/81, gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Sace è intervenuta rilasciando tre garanzie finanziarie, a supporto dell’acquisizione delle due società in Nord America e degli investimenti in Italia per lo sviluppo del software del Gruppo, elemento strategico per rafforzarne la competitività sui mercati esteri.

L’intervento congiunto di CdP, Bnl Bnp Paribas, Simest e Sace conferma il ruolo chiave degli attori istituzionali nel sostenere la crescita internazionale delle imprese italiane e nel rafforzare la competitività del Made in Italy sui mercati globali.

«Con l’iniziativa siglata oggi, Simest contribuisce al consolidamento di una realtà di eccellenza come eFM in un mercato chiave come quello nordamericano», ha detto il Presidente di Simest, Vittorio de Pedys. «Si tratta – ha aggiunto – di un’operazione di sistema, realizzata in coordinamento con CdP e Sace, che ribadisce l’efficacia del sostegno istituzionale allo sviluppo del Made in Italy sui mercati globali. L’intervento di Simest, reso possibile grazie alle risorse del Fondo 394 gestito d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, testimonia la solidità degli strumenti messi a disposizione delle aziende per rafforzarne la competitività internazionale».

Daniele Di Fausto, Ceo eFM Global, ha ringraziato «CdP, Bnl Bnp Paribas, Simest e Sace per aver creduto nella nostra capacità di sviluppare modelli avanzati per la gestione e la valorizzazione degli spazi, attraverso un approccio che integra dati, servizi e infrastrutture digitali mettendoli al servizio di esperienze in grado di generare valore e impatto». «Il loro impegno – ha sottolineato – contribuisce alla competitività del Made in Italy a livello globale e rappresenta per noi il riconoscimento di una traiettoria industriale che nasce da competenze profonde e si sviluppa nei principali mercati del mondo, portando una visione nuova per rispondere alle complessità del real estate contemporaneo. Questa operazione ci consente di accelerare il nostro percorso di crescita internazionale e di consolidare la nostra leadership nella gestione digitale dei luoghi come esperienze».