Caldo killer anche per la salute mentale, il monito dello psichiatra: ecco quali sono i rischi, soprattutto per gli anziani

Foto: Ansa foto archivio / ANSA, PHOTO, PAOL2, PWEBEXT (Giugno 2026)

Temperature record

Vincenzo Barretta illustra le conseguenze sulla salute psichica delle forti ondate di calore

Il caldo estremo agisce anche sulla salute mentale, in particolare sul cervello e sulla psiche attraverso meccanismi precisi, fisiologici e neurochimici. Una considerazione presa da Vincenzo Barretta, psichiatra e direttore scientifico del centro Noesis di Napoli, che invita ad allargare il campo: non sottovalutare l’impatto delle ondate di calore sulla salute mentale, certo, ma anche valutare le conseguenze sulla salute emotiva e comportamentale, soprattutto delle persone più fragili, in correlazione a come gli eventi meteorologici estremi impattino sempre più fortemente sulla vita e le relazioni delle persone.

Gli effetti «Il caldo attiva i termorecettori e induce uno stato di allarme che aumenta la produzione di cortisolo, l’ormone dello stress, e altera i neurotrasmettitori che regolano l’umore, come serotonina e dopamina» spiega Barretta. «A questo si aggiunge un sovraccarico cognitivo: per mantenere costante la temperatura corporea, l’organismo dilata i vasi e la pressione cala, generando affaticamento mentale, irritabilità, perdita di concentrazione e minore tolleranza alle frustrazioni.

Le notti calde, infine, ostacolano il sonno e le sue fasi di recupero, acuendo ansia e sintomi depressivi».

L’effetto è particolarmente marcato su chi convive già con un disturbo psichico. Durante l’ondata di calore del luglio 2023, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati in media del 30%, con punte maggiori nelle città del Centro-Sud, un fenomeno ripresentatosi anche negli anni successivi. Uno studio pubblicato su Scientific Reports nel 2024 ha analizzato gli accessi ai pronto soccorso in Campania nelle estati dal 2016 al 2019, rilevando un aumento statisticamente significativo durante le ondate di calore, già al raggiungimento dei 39 °C di temperatura percepita.

Ma per Barretta il problema non si esaurisce nei meccanismi neurochimici e nelle interazioni farmacologiche. C’è una dimensione che la cronaca dell’emergenza estiva tende a trascurare, e che invece pesa quanto i gradi sul termometro.