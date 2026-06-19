Cagliari, perquisizioni per cinque minorenni: sono accusati di cyberbullismo e vessazioni ad anziani e invalidi

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Le indagini

I giovani, che si muovevano principalmente con biciclette e monopattini elettrici, tenevano una condotta vessatoria per schernire e umiliare pubblicamente le vittime. Le aggressioni, reiterate a volte con cadenza quotidiana, sarebbero consistite in pedinamenti accompagnati da insulti e minacce

I carabinieri di Cagliari hanno effettuato cinque decreti di perquisizione domiciliare verso altrettanti ragazzi minorenni, con un’età compresa tra i 14 e i 16 anni residenti in città. I militari hanno notificato le informazioni di garanzia e sul diritto di difesa nei confronti dei giovanissimi, ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, del reato di atti persecutori. Si tratta del riscontro di un’indagine articolata e coordinata dalla procura dei minori. Gli accertamenti hanno consentito di chiarire le attività di una banda di adolescenti che, da circa un anno, avrebbe tormentato costantemente persone in condizioni di particolare fragilità o vulnerabilità, tra cui anziani e invalidi, con ripetuti episodi di cyberbullismo.

Cagliari, perquisizioni per cinque minorenni: accusati di vessare anziani e invalidi

Secondo quanto ricostruito dai militari, il fulcro del gruppo sarebbe stato rappresentato proprio dai cinque minorenni, destinatari dei provvedimenti eseguiti stamattina all’alba. A loro, si sarebbero uniti di volta in volta diversi altri coetanei. I giovani, che si muovevano principalmente a bordo di biciclette o monopattini elettrici, avrebbero tenuto condotte vessatorie per schernire e umiliare pubblicamente le vittime.

Le indagini dei carabinieri

Le aggressioni, reiterate a volte con cadenza quotidiana, sarebbero consistite in pedinamenti accompagnati da insulti e minacce, atti di vandalismo, come calci e colpi contro i portoncini d’ingresso delle abitazioni e lanci di oggetti, tra cui sassi, bottiglie e rifiuti. Le azioni sono state comprovate con videoriprese effettuate dai cellulari e in seguito divulgate sulle principali piattaforme social, in particolare TikTok e Instagram. Il grave e concordante quadro probatorio è stato consolidato dai carabinieri, con indagini metodiche e un monitoraggio continuo dei profili social utilizzati per la diffusione dei contenuti illeciti.