Bufera su Giorgia dopo il video del tentato scippo all’anziano: “Non mi sono accorta di nulla”

Foto: Youtube

La scena a Roma

“Non avevamo percepito il pericolo”, si difende la cantante Giorgia. Ma quel video, pubblicato su TikTok e su Youtube dall’account @Nark.tattoo, girato in via di Monte Brianzo, a pochi passi da Castel Sant’Angelo, mostra lei ed Emanuel Lo, il suo compagno, vicinissimi all’anziano oggetto dello scippo. Si vede i due che stanno salendo una scalinata quando, qualche gradino più avanti, un uomo anziano viene avvicinato da un giovane che tenta di infilare la mano nella sua tasca. Fortunatamente la vittima si accorge subito di quanto sta accadendo e riesce a mettere in fuga il presunto borseggiatore senza subire il furto. Dalle immagini sembrava che Emanuel Lo e Giorgia si fossero accorti di cosa fosse successo, ma i due hanno deciso di raccontare la loro versione dei fatti attraverso una nota congiunta pubblicata nelle Instagram Stories che dà un’a,ltra versione dei fatti.

Lo scippo all’anziano e le accuse alla cantante Giorgia

“Non siamo persone che si girano dall’altra parte se vediamo qualcuno in difficoltà”, con queste parole Giorgia ed Emanuel Lo rompono il silenzio dopo le accuse ricevute negli ultimi giorni. La coppia è stata accusata sui social di non essere intervenuta a favore della vittima del tentato scippo. Diversi commenti critici li hanno tacciati di essere degli “irresponsabili”.“Purtroppo io ed Emanuel Lo non ci siamo accorti di quello che è accaduto vicino a noi qualche giorno fa a Roma, ce ne siamo resi conto vedendo il video online. C’erano diverse persone, stavamo parlando tra di noi e abbiamo sentito solo un signore chiedere ad un altro di non appoggiarsi a lui mentre saliva le scale e l’altro chiedere scusa”. E ancora: “Non abbiamo, e aggiungo purtroppo, percepito un pericolo o una situazione in cui fosse necessario intervenire. Ci spiace leggere che sia sembrato qualcosa di diverso perché chi conosce me o Emanuel sa che non siamo persone che si girano dall’altra parte se vediamo qualcuno in difficoltà“.