Btp Italia Sì, 35mila contratti e oltre 1 miliardo nella prima ora: ecco perché piace ai risparmiatori

Foto: Chatgpt / Redazione (15/06/26)

Oggi al debutto

Al debutto, dopo la sua prima ora di contrattazione, il “Btp Italia Sì” ha superato 1 miliardo di euro, con oltre 35mila contratti. Il il nuovo titolo di Stato emesso stamattina protegge il capitale dal carovita, uno strumento destinato a raccogliere il risparmio delle famiglie italiane. Una sorta di scudo anti-inflazione riservato esclusivamente agli investitori retail che potranno acquistarlo fino a al prossimo venerdì 19 giugno alle 13 (salvo chiusura anticipata) in banca, alla posta e tramite home-banking.

Cinque anni e rendimento minimo garantito

Il nuovo Btp Italia Sì avrà una durata di 5 anni e partirà con una offerta di rendimento reale annuo minimo garantito dell’1,6% al quale si aggiungerà la rivalutazione legata all’andamento dei prezzi e dunque l’aggancio semestrale all’inflazione per costruire la cedola riconosciuta agli investitori.

La novità sul sistema di calcolo e premio fedeltà

La vera novità tuttavia riguarda il sistema di calcolo delle cedole. Il titolo prevede cedole semestrali legate al tasso di inflazione nazionale oltre a un premio “fedeltà” finale extra dello 0,6% sul capitale sottoscritto riservato a coloro che acquisteranno il titolo nei giorni di emissione e che lo manterranno fino alla scadenza nel 2031 e alla tassazione agevolata al 12,5% prevista per tutti i titoli di Stato. Al termine del collocamento il tasso minimo garantito potrà essere confermato o rivisto al rialzo, in base alle condizioni di mercato. Non saranno previsti tetti o riparti, quindi tutte le domande pervenute nel periodo di collocamento saranno interamente soddisfatte.

Lotto minimo da 1.000 euro

Infine il Btp Italia Sì potrà essere acquistato per importi a partire dal lotto minimo di 1.000 euro durante i giorni del collocamento e potrà essere ceduto interamente o in parte prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato, sempre per lotti minimi da 1.000 euro.