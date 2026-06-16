Belen a un passo dalla cittadinanza italiana. Come sono andati gli esami? “Il congiuntivo è tremendo…”

Foto: ANSA / RICCARDO ANTIMIANI ( 3 dicembre 2023)

La soubrette

Belen ha superato l’esame di lingua italiana e presto otterrà la cittadinanza. Ad annunciarlo è stata la stessa showgirl argentina che sui social ha condiviso uno screenshot di una chat WhatsApp in cui si legge: “Hai superato l’esame di italiano”. Secondo quanto riportato sul profilo social, Rodriguez deve attendere il documento del consolato – che arriverà alla fine del mese – per poter presumibilmente prenotare la data per il giuramento e ottenere ufficialmente la cittadinanza italiana.

La showgirl argentina ha superato la prova di lingua richiesta per ottenere il passaporto italiano. L’annuncio è arrivato direttamente da lei, che su Instagram ha pubblicato lo screenshot di una conversazione WhatsApp con la storica assistente Antonia Achille, nella quale viene confermato l’esito positivo del test.

L’esame B1 alla Leonardo Da Vinci di Milano e i «tremendi congiuntivi»

La prova, sostenuta lo scorso aprile alla Scuola Internazionale Leonardo Da Vinci di Milano, ricorda il settimanale Oggi, certifica il livello B1, lo standard minimo di conoscenza della lingua richiesto dalla normativa. Belén si era presentata insieme ad Antonia Achille e a un avvocato per affrontare le verifiche scritte e orali, un passaggio obbligato nonostante i vent’anni di carriera televisiva svolta quotidianamente in italiano, come ricorda FQMagazine. Le sue perplessità le aveva confidate qualche tempo prima a Fabio Fazio, ospite di Che tempo che fa: «Finalmente ho l’esame per la cittadinanza italiana. Farò un esame d’italiano. I congiuntivi? Sono tremendi».