Atm Milano, chi sono i partecipanti della chat sessista: dal tranviere in pensione ai vertici

Foto: Imagoeconomica / Arbalete - WIKIPEDIA (7/10/2024)

Aperta un'inchiesta

Un nuovo scandalo sta facendo tremare Atm, la compagna di trasporti milanese, dopo la scoperta della chat “Staff ticinese”, in cui venivano condivise le foto delle passeggere ignare, ora iniziano ad uscire i ruoli delle persone presenti nella conversazione online. Le vittime erano oggetto di insulti sessisti, battute e frasi oscene. Tutto è venuto a galla sulla tratta Milano-Rozzano, quando una ragazza ha rivolto lo sguardo verso il telefono di un dipendente, rendendosi conto della situazione.

Dopo aver immortalato la scena, che è finita sui social, sul caso hanno iniziato ad indagare il procuratore capo Marcello Viola e i pm Grazia Colacicco e Carlo Enea Parodi. Al momento, è stata aperta un’inchiesta per accesso abusivo al sistema informatico e la Polizia locale ha già perquisito cinque dipendenti, sequestrando cellulari e Pc per comprendere se abbiano semplicemente immortalato i monitor delle cabine di guida o se siano stati hackerati i server centrali dei video di sicurezza.

Atm Milano, chi sono i partecipanti della chat sessista: dal tranviere in pensione a uno dei vertici

I partecipanti alla chat di gruppo in cui venivano condivise le foto delle donne sono molteplici e hanno ruoli diversi. Tra le persone coinvolte c’è un autista di 58 anni, ma anche un ispettore e persino una personalità di vertice, responsabile della formazione e che ha fatto da “maestro” a tante generazioni di nuovi assunti. Anche un ex tranviere ormai in pensione ha continuato a partecipare alla chat.

Come ha riportato Leggo, tra le lavoratrici del deposito provano rabbia e sconcerto per quanto accaduto, mentre l’azienda ha già preso i primi provvedimenti, sospendendo subito dal servizio e dallo stipendio cinque dei dipendenti individuati. Intanto, i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti difendono la categoria chiedendo di «non processare migliaia di lavoratori per le colpe di pochi». Sui gruppi Facebook dei tranvieri, invece, c’è chi difende persino i colleghi, accusando la passeggera di aver violato la privacy del dipendente fotografando il suo schermo.