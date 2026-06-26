Arianna Meloni tira le somme: “Con Giorgia al governo, 21 miliardi di tasse in meno e 1,2 milioni di posti di lavoro in più”

Dal palco di Etnea Tricolore

«Stiamo scrivendo la storia con una donna, di una nazione che era completamente allo sbando e lei sta facendo tante cose belle con una bella squadra, i ministri e con un centrodestra che è sicuramente coeso e compatto». Dal palco di “Etna Tricolore”, Arianna Meloni rivendica i risultati raggiunti dal governo guidato dalla sorella Giorgia.

Alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia in corso a Zafferana Etnea, nel Catanese, Arianna tira le somme di questi anni di governo indicando nel taglio delle tasse, nella crescita dell’occupazione e nel nuovo ruolo dell’Italia in Europa i principali successi dell’esecutivo.

«Con Giorgia Meloni 21 miliardi di tasse in meno»

Arianna Meloni ha puntato innanzitutto l’attenzione sulle misure economiche adottate dal governo. «Tutti i tagli alle tasse fatti in questi tre anni da questo governo oggi ci danno un conto di quasi 21 miliardi di euro, che stanno rimanendo nelle tasche degli italiani. Questa è una grande vittoria, perché accanto a questo è ripartito il lavoro. Con Giorgia Meloni al governo non solo l’Italia ha ricominciato a crescere, ma abbiamo abbassato le tasse».

Nel suo intervento ha quindi respinto le critiche dell’opposizione. «Anche questa finta cantilena della sinistra è una vergogna. Noi abbiamo tagliato il cuneo fiscale, abbiamo ridotto la seconda aliquota Irpef, introdotto la decontribuzione per l’assunzione di donne e giovani e aumentato la flat tax per il lavoro autonomo. Tutte queste misure oggi valgono quasi 21 miliardi di euro che restano nelle tasche degli italiani». Secondo Arianna Meloni, ai tagli fiscali si accompagna anche una crescita dell’occupazione. «Possiamo vantare il record di oltre 1,2 milioni di nuovi posti di lavoro in tre anni e mezzo».

«L’Italia è tornata centrale nello scenario internazionale»

Il capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia ha poi rivendicato il nuovo ruolo assunto dal Paese sul piano internazionale. «La cosa bella è vedere un’Italia che è ritornata centrale nel contesto internazionale. È un’Italia che difende l’Occidente, che difende la democrazia e la libertà, ma che se deve dire no o deve rispondere a tono, risponde a tono».

«L’Europa segue le politiche del governo Meloni»

Un altro passaggio dell’intervento è stato dedicato ai rapporti con l’Unione europea. «Quest’Italia ha invertito la rotta in Europa, ha creato una nuova maggioranza. Una maggioranza che i giornali hanno definito “maggioranza Giorgia” e mi piace moltissimo. I partiti di centrodestra europei si stanno compattando e hanno invertito la visione europea su molti temi. E l’Europa sta seguendo le nostre politiche».

Per Arianna Meloni il cambio di paradigma è evidente soprattutto sul fronte dell’immigrazione. «L’Europa sta seguendo le nostre politiche, a partire dall’immigrazione. Oggi in Europa abbiamo invertito il paradigma: le politiche europee sono le nostre proposte. Sono stati i provvedimenti che abbiamo adottato a casa nostra, dalla difesa dei confini alla lotta contro i trafficanti di esseri umani fino agli hub nei Paesi terzi. Queste politiche – conclude Arianna – hanno portato ottimi risultati, perché abbiamo il 60 per cento in meno di sbarchi e 81 mila rimpatri effettuati negli ultimi tre anni».