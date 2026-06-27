Aereo si schianta contro il grattacielo più alto di Pechino: immagini che ricordano l’11 settembre

Incidente o attentato?

Per alcuni interminabili minuti il pensiero è corso all’11 settembre. Un piccolo aereo da turismo si è schiantato contro la Citic Tower, il grattacielo più alto di Pechino e simbolo del quartiere finanziario della capitale cinese. Le immagini dello schianto, diffuse sui social prima di essere rimosse dalle piattaforme cinesi, mostrano vetri in frantumi, detriti ai piedi dell’edificio e una densa colonna di fumo. Al momento non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto intenzionale.

Il velivolo ha colpito la Citic Tower, il simbolo del quartiere finanziario della capitale cinese. Ancora ignote le cause dello schianto: le autorità non hanno diffuso un bilancio ufficiale e sui social cinesi i video sono stati rimossi.

Attimi di paura nel cuore di Pechino, dove un piccolo aereo da turismo si è schiantato contro la Citic Tower, conosciuta anche come China Zun, il grattacielo più alto della capitale cinese con i suoi 528 metri. L’impatto, avvenuto intorno alle 18 ora locale, ha mandato in frantumi alcune vetrate dell’edificio, mentre detriti sono precipitati sulla strada sottostante. Le immagini dello schianto stanno facendo il giro del web.

I video dello schianto: fumo e detriti davanti al grattacielo

Secondo quanto riportano il New York Times, l’Associated Press e il sito di Hong Kong Dimsum Daily, il velivolo era un Sunward SA60L Aurora, un piccolo aereo da turismo appartenente alla compagnia Shuangyue General Aviation. I dati di FlightRadar24 mostrano che il velivolo era decollato dall’aeroporto di Pinggu, circa 50 chilometri a est di Pechino, dirigendosi verso il centro della città prima che la traccia radar si interrompesse nei pressi del quartiere finanziario.

I filmati diffusi sui social mostrano detriti ai piedi del grattacielo, mezzi di soccorso e una densa colonna di fumo provenire dalla base dell’edificio. Un dipendente presente nella torre ha riferito all’Associated Press che, subito dopo l’impatto, è scattato l’allarme antincendio e l’edificio è stato evacuato.

Mistero sulle cause: incidente o gesto intenzionale?

Resta da chiarire che cosa abbia provocato lo schianto. Al momento non è noto se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario, circostanza che rende l’episodio ancora più inquietante in una città dove lo spazio aereo è sottoposto a rigidissimi controlli e dove, appena un mese fa, sono state ulteriormente inasprite le restrizioni anche sull’utilizzo dei droni. Le autorità cinesi, finora, non hanno diffuso alcuna comunicazione ufficiale né un bilancio su eventuali vittime o feriti. Anche i media di Stato non hanno dato notizia dell’accaduto.

I video spariscono dai social cinesi

Un elemento che sta alimentando interrogativi è la rapida scomparsa dei filmati dalle piattaforme cinesi. Secondo il New York Times, i contenuti sono stati rimossi dall’internet controllato da Pechino, mentre continuano a circolare sui social internazionali come X. L’incidente è avvenuto contro uno degli edifici più iconici della capitale: la Citic Tower, inaugurata nel 2018, è il grattacielo più alto di Pechino e uno dei simboli del distretto finanziario di Guomao. Le indagini sono in corso e nelle prossime ore le autorità dovranno chiarire come un piccolo velivolo sia riuscito a raggiungere il centro della capitale cinese e quali siano state le cause dello schianto.