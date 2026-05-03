Spuntano le confessioni social di Andrea Sempio: dall’ossessione per una ragazza alle fantasie di stupro

Messaggi sotto falso nome

Andrea Sempio sarebbe stato un utente del blog per seduttori ‘Italian Seduction Club’ con il nickname di ‘Andrea S’ dove avrebbe postato oltre 3mila messaggi fra 2009 e 2016 fra cui riferimenti all’ossessione per una ragazza “tra i 18 e i 20 anni”. Lo riportano numerosi quotidiani, fra cui Corriere e Repubblica e la trasmissione televisiva ‘Quarto Grado’, andata in onda venerdì sera.

Nelle ultime ore il sito è andato in tilt per un eccesso di contatti: la prima fonte giornalistica è un documentatissimo articolo pubblicato giovedì sulla rivista MOW che ha ipotizzato che ‘Andrea S.’ fosse il nuovo indagato per l’omicidio volontario pluriaggravato di Chiara Poggi a Garlasco nei cui confronti la Procura di Pavia ipotizza un movente “sessuale” per contestare l’aggravante dei motivi abietti.

Lo scoop della rivista Mow sui post anonimi di Andrea Sempio

Intervenendo nel programma condotto da Gian Luigi Nuzzi l’avvocato del 38enne, Angela Taccia, amica della compagna di Marco Poggi all’epoca dei fatti, ha spiegato di sapere perfettamente chi sia la ragazza a cui facesse riferimento il suo assistito, che non si tratterebbe della 26enne uccisa il 13 agosto 2007 ma di una adolescente più giovane e di valutare se chiamarla a testimoniare.

La data coincidente: Andreas ossessionato da una ragazza (era Chiara?)

”L’unica volta che mi sono innamorato– riporta il Corriere – è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20, Da quando ne sono uscito ho avuto alcuni dei momenti di forte passione per alcune donne (2 in particolare) ma nessuna ha mai avuto quell’impatto dirompente nella mia vita coime lo ha avuto la mia ex one.itis”. Anche il termine “one-itis”, per l’avvocato di Sempio non andrebbe letto solo come ossessione, ma come una forma intensa e immatura di innamoramento. Vedremo se chiamarla a testimoniare”.

I post deliranti sullo stupro che prova la forza del maschio

Nei post sul sito in questione, rimasto fermo a lungo per un eccesso di contatti, si parla anche di violenza sulle donne. Il Giornale riporta che sono 11 le frasi in cui si affronta il tema dello stupro: “Razionalmente può esser un orrore”, scrive Andreas il primo settembre 2014, “ma, dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione, lo stupro è la dimostrazione pratica della forza del maschio e la “prova” che trasmetterà ai propri discendenti qualità di forza e aggressività, utilissime a sopravvivere in natura. Discendenti forti e aggressivi in grado di prendersi ciò che vogliono e spandere i propri geni nel mondo… il sogno di ogni mamma”, conclude con una emoticon sorridente.

E ancora parlando di Tiziana Cantone la ragazza napoletana che si era tolta la vita per un suo video porno diffuso disse: ”Non condivido l’idea “povera vittima”. Sei stata ingenua? Queste cose si pagano”.

E ancora il 4 ottobre: “Una cosa che ho notato è: lo stupro in età adulta tende a traumatizzare e a far chiudere la donna – quindi una donna di 35 anni aperta alla vita, può ritrovarsi impaurita, ansiosa, chiusa a riccio ed aver problemi con l’altro sesso finché campa. Lo stupro in tenera età tende a settare una barra, un “imprinting” dell’amore”, sostiene Andreas.

La tesi delirante sulle donne che amano il sesso violento

“Le ragazze con cui sono stato che hanno subito abusi da piccole”, prosegue, “si “accendevano” quando il sesso diventava violento. Coi loro morosi, ovviamente beccati tra i tipi più maneschi (che non sono mai i tipi grossi incazzosi ma, quelli perfettini e insicuri),